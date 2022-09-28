3歲男童搭地鐵坐女子大腿還摸胸　家長稱小孩不懂事拒道歉惹議

記者魏有德／綜合報導

杭州地鐵近日發生一起搶位風波，一名女子稱，有位男童上車後，疑似為了搶位，直接朝她的腿上一坐，過程中不斷扭動身體，手還不停觸摸到女子胸部，讓她極度不舒服。女子起身後，男童家長隨即坐下，讓女子覺得相當委屈，雙方隨即發生爭執，不過，家長只強調「小孩不懂事」，並未向女子道歉，整段影片被放上網路後，引起網友熱議。

▲3歲男童地鐵搶位惹議。（圖／翻攝微博，下同）

《正觀新聞》報導，視頻（影片）中，這位女子暴怒，並和對方吵了起來。如果不了解前因後果，可能會誤以為該女子無理取鬧。但從女子的陳情來看，暴怒的人，卻也可能是受害者，而暴怒的理由，恰恰是對方完全不認為自己錯了。這樣的反差感，帶有些許的諷刺意味，也凸顯出一種無奈。

據了解，這名男童只有3歲，心智尚未成熟，在社會化的過程中難免會犯錯。透過影片可以發現，男童的兩名家長都在場，當女子覺得不適，希望透過家長討回公道時，家長的反應卻令外界瞠目結舌。

男童家長就像跳針一樣地重複著，「孩子只有三歲，他又不懂。」卻忘記身為家長不僅要藉此事件「機會教育」，同時，身為監護人，也應該主動向對方提出道歉，然而，家長的反應卻只是想讓外界認為，是女子在刁難3歲小孩，令外界傻眼。

在影片的最後，女子將道理講明白時，男童竟脫口而出，「小孩子坐坐還不行？小孩子還不能坐？」這樣的教育，值得令人深思。