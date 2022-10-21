▲▼ 創造周邊產業園區發展利基　麥寮港南公用碼頭預計2027年完工 。

▲麥寮港南公用碼頭開發在雲林縣政府努力不懈推動下，預計5年後的2027年可完工。（圖／雲林縣政府提供，下同）



政治中心／綜合報導

麥寮港南公用碼頭開發在雲林縣政府努力不懈推動下，經濟部於110年9月同意興建、環保署於111年8月25日專案小組第2次會議結論通過變更環境影響評估審查，未來在取得施工許可後，預計5年後的2027年可完工。

雲林縣縣長張麗善10月20日於台西海口生活館舉行麥寮港南公用碼頭發展願景記者會，向鄉親說明南公用碼頭未來開發及與雲林離島基礎工業區串接運用規劃。張麗善表示，南公用碼頭加上兩處貨櫃集散場的發展，提供國內產銷物流服務、國際進出口貿易，可發揮麥寮港最大功效，並創造周邊產業園區發展利基。

張麗善指出，去年九月，縣府與經濟部達成共識，針對麥寮港南公用碼頭整個開發，配合能源政策燃煤轉燃氣，同意工安無虞前提下，公用碼頭新闢液化天然氣接收站，附帶港內三碼頭以一加三方式共同開發。麥寮港具深水碼頭優勢，配合離島工業區未來台西、新興產業園區及麥寮特定區開發產業發展需求，南公用碼頭可提供足夠貨運服務量能；麥寮港水深達24公尺，可供30萬噸級船舶進出，港灣條件優於台中港，因此麥寮港南公用碼頭區可轉型為台中港輔助港，支援台中國際商港進出口貨物服務功能，藉以降低貨物進出口運輸成本及縮短運輸時間，提高廠商產品國際競爭力，同時也可與台中港形成雙港聯運，彼此支援提高進出口貨物作業的便利性。

張麗善強調，台西鄉與麥寮鄉僅一線之隔，命運卻大不同。人說風頭水尾的台西鄉，過往鄉親離鄉背井外出打拼，現在機會來了。台西產業園區範圍遼闊，區內有非常多私人土地，鄉親選擇純種電、純養殖、電漁共生或是漁電共生，縣府都給予尊重。為帶動地區發展契機，縣府利用台西區公有土地，優先劃設約81公頃的「智慧綠色漁業產業園區」，做為先期開發示範，結合既有的養殖漁業基礎來發展養殖漁業深層加值與關聯產業發展。因此將優先提出南公用碼頭加上台西產業園區兩處貨櫃集散場的發展，搭配聯外道路規劃，服務智慧綠色漁業產業園區及縣內產銷物流需求，國際進出口貿易、工業產品製造、農業產銷及觀光遊憩功能，對雲林縣沿海地區提供領頭羊發展功能，促進地方產業轉型與升級，創造企業投資優質投資環境條件，留住青年人口，實現雲林上場的願景。