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姚正玉抽中6號　打破大台南30年民進黨一黨獨大的困境

▲中國國民黨徵召、台南市第一選區市議員選舉號次抽籤出爐，候選人姚正玉抽中六號，同步推出「六六大順」參選宣言。（圖／記者林悅翻攝）

▲中國國民黨徵召、台南市第一選區市議員選舉號次抽籤出爐，候選人姚正玉抽中六號，同步推出「六六大順」參選宣言。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中國國民黨徵召、台南市第一選區市議員選舉號次抽籤出爐，候選人姚正玉抽中六號，同步推出「六六大順」參選宣言，希望打破大台南30年民進黨一黨獨大的困境，有一個真正的監督力量，為地方發展全力來打拚。

姚正玉「六六大順」參選宣言如下：第一、翻轉溪北，打造新生活圈：推動溪南溪北交通便捷化；跨縣市鏈結大新營與南科、嘉義市區、高鐵、海港、機場交通網，全方位推動嘉南地區便捷的交通行旅、農村體驗與觀光消費的新生活圈。第二、監督市政，捍衛公平正義：打破台南一黨獨大長期一言堂困境，拒絕黨派私利的分贓政治；不畏權勢，伸張公義，敢為小市民權益發聲，嚴格審查預算，看緊人民荷包。笫三、關懷弱勢，強化婦幼福利：—重視少子化、高齡化、貧富懸殊落差的社會問題，督促政府結合產官學界與民間資源，建構社會安全網絡，強化婦幼安全機制，提升福利服務品質。

▲中國國民黨徵召、台南市第一選區市議員選舉號次抽籤出爐，候選人姚正玉抽中六號，同步推出「六六大順」參選宣言。（圖／記者林悅翻攝）

第四、教育優先，保護文化資產：全方位縮短城鄉教育資源落差，重視教師進修與身心健康調適；鼓勵推展文化資產保護、營運管理、國際交流及社會教育，優化文資出版品。第五、產業升級，兼顧科技傳產：導正重科技、輕傳產的產業政策，督促政府推出鼓勵中小企業研發創新與轉型升級政策，推動在地農林漁牧走向精緻化、高附加價值發展。第六、行銷台南，大團結拚經濟：跨越黨派與意識型態歧見，團結一致拚經濟，強化在地特色，放眼中國大陸與國際，全方位跨境行銷大台南，爭取投資與在地消費的新商機。

姚正玉表示，她以最誠懇的心拜託新營、柳營、鹽水、白河、後壁、東山的鄉親們，給白河蓮鄉女兒一個機會，也自己和囝孫仔一個機會，請您用神聖的一票，搶救六號姚正玉，為大新營大進步，大溪北大發展，開創新的機會。

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