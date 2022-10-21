苗栗一日驚傳2賄選案　14人遭約談偵訊...1人收押1人聲押

▲苗栗地檢署20日查獲兩賄選案，苗栗市里長、代表候選人涉嫌現金買票，1人收押、1人聲押。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗地檢署20日查獲2起賄選案，包括苗栗縣苗栗市第4選區的市民代表選舉，有情資指出黃姓候選人涉嫌以現金賄選，另一起是苗栗文聖里里長候選人涉嫌買票，共查扣賄款現金1萬2千元，傳喚14人到案，其中1人聲押獲准，一人限制住居，另一人聲請羈押待法院裁定，其餘11人則被請回。

苗栗地檢署表示，情資指出苗栗市第4選區黃姓市民代表候選人涉嫌以現金賄選，檢、警10月20日展開行動，傳喚黃姓候選人及其堂兄2人，及涉嫌收受賄賂之選民9名到案說明。經檢察官訊問釐清案情後，查扣賄賂款項共6千元現金，並認定候選人之堂兄涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，且有與共犯、證人勾串之虞，當庭逮捕並向臺灣苗栗地方法院聲請羈押禁見，法院於20日晚間裁准，檢察官另外諭知黃姓候選人限制住居，其餘涉案選民則均請回。

另外，苗栗市文聖里里長選舉部分，林姓候選人涉嫌以每票1千元代價行賄選，也在20日傳喚候選人及選民2人到案說明，並扣得賄賂款項6千元。檢察官訊問後，認為林姓候選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見，預計將於21日由法官開庭決定是否裁准，其餘2涉案人請回。

苗栗地檢署表示，候選人本應以政見爭取選民的認同，若以賄賂或不正利益作為換取選票的對價，係破壞選舉之公平，斲傷清明之政治，民眾若發現賄選情事，請嚴正拒絕賄選並勇於檢舉不法，共同為乾淨選舉努力。檢方於所有檢舉案件均有嚴謹之保密措施，對於檢舉人的身份絕對保密。