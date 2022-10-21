參與女力經濟座談會　柯志恩關注長照及托育困境

▲柯志恩受邀參加市議員李雅靜主辦的女力經濟座談會。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩受邀參加市議員李雅靜主辦的女力經濟座談會，現場女力集結關注社福長照議題。

柯志恩表示年輕時父親就告訴她「女人要經濟獨立」，但在當時許多人還是更在乎女性應該找一位好伴侶。柯志恩認為與小孩的相處「質比量更重要」。她也說明與孩子具有良好的互動亦可補足相處時間少的缺憾。

針對長照領域工作者柯志恩認為，照顧長輩是很不容易的事情，長照工作者除了面對薪資高低的問題，同時還需要具備滿腔熱忱。柯志恩也不忘推銷長照政策，讓長輩認同自我的意義和價值。她認為讓長輩找回自我認同和意義是最重要的一件事。

柯志恩認為女性在許多議題的細節及看法上都有過人之處，同時更強調女性的韌性能夠讓女力經濟得到最大的量能。

▲柯志恩十分佩服現場的年輕長照工作者願意投入這項工作。

隨後柯志恩也接受現場與談成員提問，多位成員都反映現階段在人員及經費核銷問題上都面臨到極大的困境。柯志恩認為高雄的年長者比率位居全國之冠，是一座非常老化的城市。她更舉例在擔任立委時期，教育部曾提出要廣推長照系所來培育長照人才；但報考人數幾乎為零，因此十分佩服現場的年輕長照工作者願意投入這項工作。

另有現場與談成員提出照服員薪資問題以及人員流動比率過高，許多新手照服員臨床經驗不足，不過政府給出的薪資又留不住資深照服員人才，許多長照機構面臨到人員流動快速的狀況。對此柯志恩點出高雄市以社福經費全國最高來當作政績，卻沒有發現社福經費高也代表弱勢及老年人口比例最高的問題。未來上任市長後，必定積極改善。

