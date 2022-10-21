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高雄鎮港議員「2空姐PK」！她空難7年再穿上制服　陳麗娜1句酸爆

▲鎮港選區出現復興航空兩代空姐PK。（合成圖／翻攝自陳麗娜粉專、黃敬雅競選團隊提供）

▲鎮港選區出現復興航空兩代空姐PK。（合成圖／翻攝自陳麗娜粉專、黃敬雅競選團隊提供）

記者許宥孺、吳奕靖、陳宏瑞、許展溢／高雄報導

2022九合一大選倒數，高雄第十選區(前鎮、小港區)則上演復航兩代空姐大PK，分別是國民黨陳麗娜以及台灣基進黃敬雅。高雄市選委會今(21日)舉辦候選人號次抽籤，黃敬雅穿著復航制服現身，象徵已準備好要再次為民眾服務；不過「學姊」陳麗娜則強調，她是五連霸議員，空姐已是過去身分，對她來說，監督市政讓民眾繼續支持更為重要。

事實上，鎮港區選戰本身就頗有亮點，陳麗娜與台灣基進的黃敬雅，過去都在復興航空擔任空姐，直接上演兩代空姐大PK，兩人若在選區同一場合碰面，黃敬雅也會禮貌性喊陳麗娜「學姊好」。今年33歲的黃敬雅，在2015年不幸遇上復航空難，她是唯一倖存的空服員，經過慢慢復健路後，她認為老天留她一命必有所用，因此決定參政改變體制。

▲▼鎮港區出現復航兩代空姐大戰。（圖／記者吳奕靖攝）

▲黃敬雅歷經空難事故，事隔七年再穿上制服、別上當時的名牌。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄前鎮、小港區市議員候選人黃敬雅。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄前鎮、小港區市議員候選人黃敬雅。（圖／記者陳宏瑞攝）

黃敬雅今日穿上空姐制服到場抽籤，她說，這是空難時隔7年後，她再度穿上制服、別上名牌，對她來說別具意義，重新穿上也有很多感觸，但她想表達的是，「我已經準備好了！我要再次為民眾服務。」對於此次選情，她認為，選舉是自己的，自己拚到底，用盡全力選上最重要。提到空姐大戰，黃敬雅笑說，「確實！但希望選民投票時，可以把票投給有責任感、誠信的人來服務。」

陳麗娜前陣子則深陷黨部內鬨風暴，原先宣布不再參選，將交棒給助理的她，卻又因助理於黨內初選時失利，最後陳麗娜壓線突襲參選，遭受不少批評。後來陳麗娜則向黨部表示，「不配票、不推薦、不參與黨內在前鎮小港的造勢活動」，也因此，國民黨近日行程都未見她出現，甚至稍早國民黨高雄市長候選人柯志恩、前總統馬英九合體造勢，也未見她出現。

▲國民黨五連霸議員陳麗娜。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國民黨五連霸議員陳麗娜。（圖／記者吳奕靖攝）

談及「空姐大戰」的看法，陳麗娜笑說，說大戰是不至於，但是空姐在同一區域參選，應該是以前沒有過的，剛好和她(黃敬雅)又是同公司，如何去表現出是個適合的民意代表，相信這比較重要。空姐以前是服務飛機上的乘客，現在的服務對象是所有高雄市民朋友，展現出自己是適合人選最重要，她也祝福對方。

記者詢問陳麗娜，怎麼沒有穿出以前空姐的制服？陳麗娜說，她已經是五屆議員，空姐只是以前的職業，制服對她來說不是那麼重要，但對對方(黃靖雅)來說，可以凸顯以前的身分；而對她來說，怎麼樣去監督市政力道，讓民眾看到她的從過去到表現都是可圈可點，讓民眾繼續支持。

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