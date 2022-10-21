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台南安平區林依婷抽出6號　高喊六六大順角逐議員寶座

▲台南市第9選區（南、安平區）市議員候選人林依婷，率先抽籤並抽出6號，隨即高喊六六大順、順利當選的決心。（圖／記者林悅攝）

▲台南市第9選區（南、安平區）市議員候選人林依婷，率先抽籤並抽出6號，隨即高喊六六大順、順利當選的決心。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市第4屆直轄市議員號碼抽籤於21日上午8時30分，分別在台南各區舉行，第9選區（南、安平區）則在南區鯤鯓裡活動中心舉行，共有11位參選角逐6席，林依婷率先抽籤並抽出6號，隨即高喊六六大順、順利當選的決心。

以最懂市政為基礎投入南、安平區市議員選舉的新人林依婷，此次前往抽籤沒有動用太多支持者前往造勢吶喊，僅有雙親、總幹事及服務處少許人員陪同前往南區鯤鯓裡活動中心，因為她一直強調不想過多噪音而擾民，想用實際行動來為民服務。抽籤順序由她率先抽號碼牌，並抽出非常吉利的數字6號，隨即喊出六六大順、順利當選，離開後前往四鯤鯓龍山寺向清水祖師上香稟報。

第9選區（南、安平區）市議員候選人林依婷，年僅27歲便擁有英國新堡大學媒體公關碩士的高學歷，畢業後返國即加入市長黃偉哲團隊，協助市政宣傳，擔任「市政三分鐘」主持人，後來更受市長黃偉哲提拔，擔任台南市政府副發言人，從市政陌生人轉變為最懂市政的副發言人。

林依婷在政見白皮書裡提出南區及安平區的願景，安平區的廟宇香火、老街古堡、傳統小吃、水景夕陽是經濟優勢，也造成交通劣勢，聯外道路居民困擾，阻礙產業進入安平，安平發展不該受制於此，所以需要建造跨港大橋，從五期到金城，從西進入安平。這個概念稱為「金城門戶計畫」，金城里有足夠的用地可以再造繁榮，未來跨港大橋從永華路至城平路，台61南延預計沿著四草大道規劃，南北車流匯聚於此，安平商業模式會有更多可能性。

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