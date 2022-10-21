百萬豪車停路邊一忘2年！要繳「22萬停車費」　車主現身曝原因





▲一輛百萬豪車停車2年。（圖／翻攝自都市快報）

記者鄭思楠／綜合報導

一則「停車2年欠費5萬人民幣（約新台幣22萬元）」的報導，近日在陸網引發熱議。杭州某路邊停車格，一輛百萬豪車停放了2年之久，累計停車費竟高達49463元人民幣的高額欠費。事後，車主出面回應稱，因本人長期不在杭州，外加車輛年久失修，才導致如此的現狀，而所欠的巨額停車費，會在近期內全款支付。

綜合陸媒報導，19日下午，網友發了一則貼文爆料稱，「停車票的日期是今天的！收費師傅也是夠敬業！每天貼一張新的！收費師傅說這車停了4年多了！價值百萬（人民幣，下同）的車，怪可惜的！」

網友姓朱，家住西湖區香樟公寓。在朱男的印象中，這輛髒兮兮的白色休旅車，已經停在這條路上很久了，「一打聽，收費師傅告訴我，這輛車已經停在這裡4年了。」朱男有些驚訝，「聽師傅說，這輛車是高配，辦完了將近百萬。百萬豪車卻成『僵屍車』（編按：是指一部分長期停在車位不動、停在那裡無人使用的車輛。這些車輛滿身灰塵，無人問津，長期不動彈。），停在路邊佔用車位、影響市容。相關部門是不是可以處理一下？」

報導引起關注後，西湖區城管局停車服務保障科的工作人員回應，「根據後台查詢，這輛車產生的最早一筆停車費的時間是2020年3月31日，累計停車927天，欠費近5萬元。」

工作人員指出，「事實上，從去年開始，杭州西湖停車收費服務有限責任公司（以下簡稱停車公司）就注意到了這輛車累計產生的停車費用較高，在交警部門的幫助下，聯繫到了車主進行催繳。」

▲車內部都發霉。（圖／翻攝自都市快報）

「前前後後與車主通過電話、簡訊的方式聯繫了4、5次。車主表示人在外地，車子他要的，車費後續會進行繳納的」，停車服務保障科的工作人員解釋說，「由於車主是停在路面停車格上，從法律角度來說，停在停車格內的車輛，不能僅憑外觀、停放時間長短隨意定義為『僵屍車』進行處理。說到底，在停車格上停車，形成的是一種服務合約的關係，因此停車公司無法在未經車主同意的情況下進行拖車。」

之後，車主終於現身回應，因為自己長期不在杭州，每次回到杭州時間短，急著要離開。車子停了這麼久，電瓶已經不能用了，還得找人來修，這一下子又很難找到修理人員，所以就沒動它了，停車費還是會付的。

停車公司工作人員回應，停到專門的停車場一天是24元，不如先把車脫離停到停車場，產生的費用也會少一些。車主同意了，叫來拖車公司將這輛車先拖離到專門的停車保管。

▼目前車已被拖走。（圖／翻攝自都市快報）