高中時遭記警告怒上法院　男大生又因400元停車費槓校方

▲陳姓大學生就讀花蓮國立東華大學，認為校方收取停車費不合法，憤而提告。（圖／翻攝學校官網）

記者翁子皓／花蓮報導

陳姓大學生目前就讀花蓮東華大學，高中時期曾因拒絕參加升旗、防災演練，遭花蓮高中記警告，他不服提告，但最後遭法官判決敗訴確定，去年又因不滿東華大學每年收400元停車費，憤而提告。台北高等行政法院近日審結，判陳姓大學生敗訴，全案確定。

判決書指出，陳姓大學生為了在學校內方便停車，以每年繳納400元為代價，在2020、2021年向東華大學辦理車輛識別證，但後來他主張學校違反停車場法設立停車場，並在未經主管機關核備領有停車場登記證的情形下，違法收費營業，於是提告東華大學，要求返還已繳納的800元停車費。

東華大學表示，陳姓學生是「主動」申請車輛年度電子識別證，並「主動」繳交清潔維護費，陳姓學生明知申請車輛年度電子識別證的清潔維護費是每年400元，但仍願意提出申請，是雙方合意的結果，此外學校享有大學自治權，訂定收費辦法，並無違法之處。

花蓮地院一審認為，東華大學享有大學自治權，能規定是否要對進入學校的車輛收取清潔費，且大學校園清潔確實需要經費維護，校方訂定收費辦法，並無問題，判陳姓大學生敗訴。

台北高等行政法院則認為，學校為了有效管理出入校園的汽車、機車，並為維護校園環境清潔，對進入校園的車輛收取清潔維護費，且所收的費用屬於利用校園設施的使用規費，與經營停車場業收取停車費的情形不同，此外校園有自治權，並非都市計畫停車場或公共停車場，因此不適用停車場法，判陳姓大學生敗訴，全案確定。。

陳姓大學生高中時因為3次朝會未參加被記警告，向校方、教育部申訴皆被駁回後，提起行政訴訟，最後遭台北高等行政判決敗訴確定，如今又因停車費糾紛，槓上東華大學，仍然吞敗。