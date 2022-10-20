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6窮學生被資助上學！匿名人遭曝「是校門口保全大叔」善舉暖哭網

▲▼杭州保安「裝富」助學，17年花44萬拉拔6學生。（圖／翻攝自極目新聞）

▲杭州保安「裝富」助學，17年花44萬拉拔6學生。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州電子科技大學一名程姓保安近日被曝光，長期默默資助貧困大學生，17年來總共資助了6名學生，共計10萬元人民幣（約新台幣44.4萬元）左右。同事也是偶然間才得知他的善舉，「當保安工資算不上高，而且他來自農村，也有家庭負擔，這些年資助了這麼多學生，確實讓大家敬佩。」

據《北京青年報》報導，近日，有杭州電子科技大學的學生PO文稱，學校內的一名保全持續多年資助了多名該校的困難學生，「他是我們學校的保全，年紀很大了，誰都沒想到他竟資助了這麼多學生。」消息發布後，引發了網友熱議。

杭州電子科技大學保衛科負責人朱芳表示，學生提到的這名保全姓程，這個月就要退休了，「他其實從來沒主動跟我們說過資助學生的事情，可是好事做了這麼多年，大家都知道一點，最近他要退休了，我們有同事就把這件事透露了出去，沒想到引來這麼多關注。」

朱芳說，引發關注後，程男其實很不好意思，「他平時是一個非常低調的人，覺得這都是小事情，有人聽說這件事想來找他拍攝，他都只給別人拍他的背影，也不希望接受採訪。」

朱芳透露，程男今年已經到了退休的年紀，老家在浙江農村，這些年基本都住在學校，以校為家。程男負責的是學校研究生宿舍樓等地的安保工作，平時學生間有糾紛，學院也都會找他來幫忙協調，「其實這本不是他的分內工作，但學院信任他，學生們也聽他的話，他去幫忙很快就能把糾紛解決。」

校方透露，程男從2005年開始資助困難學生，當時有名學生來報到的路上學費被偷了，在校門值班的程男掏錢給學生和家長付了打車費，隨後幾年裡開始資助學生的學費，直到這名學生大學畢業。

校方工作人員進一步表示，此後幾年裡，程男在日常工作中，發現有學生在食堂吃飯時只吃素菜、米飯，便找這名學生聊天，得知其家庭困難後，就開始資助這名學生，「程男資助的學生幾乎都是他在日常工作中偶然發現的。」

截至目前，程男先後資助了6名學生，累計花費10多萬元，最多時曾同時資助3名困難學生。朱芳透露，她此前雖然知道程男一直資助貧困學生，但也是通過這次曝光，她才知道程男為學生們付出了這麼多錢，「其實他的工資收入並不高，但很節儉。我這次了解到，他把攢下的錢給了有困難的學生，這讓我感到非常敬佩。」

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