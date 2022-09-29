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杭州小學生流行看言情小說　老師驚呆：教書14年第一次遇到

▲▼中國大陸書店。（圖／翻攝微博）

▲書店內的言情小說區域。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一名小學老師近日發現，學校6六年級的學生開始看言情小說了，而且類似的小說已經成為同學間交流的話題，甚至還有學生能背誦大段書中內容。該名老師表示，以前所教的學生也有個別會看青春小說，但小學生看言情小說的風氣還是執教14年來首次遇到。

根據《錢江晚報》報導，該名老師姓徐，是語文老師，會讓學生每天做閱讀紀錄，包含當天閱讀的內容和簡單感受，前陣子剛開學，徐老師注意到，班裡一個女生的閱讀筆記提到一本沒聽過的書，「光看書名有點像言情小說，網上搜了一下，果然是。」

徐老師認為，孩子大方寫下閱讀紀錄來分享，沒必要如臨大敵，所以趁著學生閒聊時，打聽了幾句，「原來這女生的書是網上買的，我們聊起來時，旁邊圍著六七個女生搭腔。不僅有言情，還有耽美，她們會互相交流推薦。」

徐老師聽了一陣子後發現，孩子們看的似乎是言情小說，但女學生卻打包票說不是，「簡介裡寫的主角是一對冤家，講他們降妖除魔的故事。」但徐老師仍認為這就是言情小說。

後來女學生收到書，看完結局，也終於發現自己看的就是言情小說。對此，徐老師指出，其實同學們對言情、耽美並沒有具體概念，也沒意識到自己在看某類小說，只是被網上的簡介、情節吸引，或者只是想作為跟同學交流的一種談資。

徐老師也提到，班裡孩子的閱讀記錄，現在涉及到的種類越來越繁雜，除了言情耽美，還有懸疑推理，影視熱門原著小說等，「堵不如疏，一棒子打死肯定不可取。」

徐老師更發現，孩子們買書主要是網購為主，而網路平台上言情、玄幻、懸疑等都被歸入青春文學一類，學生們買課外書喜歡按暢銷書排行榜來買，「小學高年級，孩子逐漸進入青春期，對兩性關係的認識處於萌芽狀態，孩子可能懵懂，但家長和老師要做好把關引導。」

徐老師還說，許多家長買書，都是把手機交給孩子，讓他們自己去買，認為孩子只要在看書就行，具體買了什麼書卻不關心，「擇課外書時不要光看包裝、暢銷書推薦，要看看裡面內容再選擇。」

最後，徐老師強調，他任教14年第一次碰到這種情況，「因為這個班從低年級就帶起，上次帶小學高年級，還是在六年前。以前也有個別學生會看青春小說，但現在卻成了『小氣候』。現在小學生接觸網絡的機會大大增加，見識面廣了，良莠不齊的信息也都有機會接觸到，還是需要家長老師來把控。」

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