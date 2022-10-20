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壽喜燒雪花牛太罪惡！最新「私廚級比薩」限時吃　還有海陸雙拼款

▲▼必勝客推出3款超狂「私廚料理級」比薩，。（圖／業者提供）

▲最新3款超狂「私廚料理級」比薩開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味來了！人氣速食品牌「必勝客」強勢推出3款超狂「私廚料理級」比薩，不僅有壽喜燒雪花牛、松露海鮮起司等口味，還首度把世界4大名醬之一「巴黎卡非醬」加入比薩當中打造「法式卡非海陸比薩」，再搭配BBQ烤肉、新鮮大蝦等料，大口咬下香氣十足，即日起至11月14日限時開賣，且只在45間門市買得到。

▲▼必勝客推出3款超狂「私廚料理級」比薩，。（圖／業者提供）

▲「法式卡非海陸比薩」首度把世界4大名醬之一「巴黎卡非醬」加入比薩當中。

必勝客「私廚料理級比薩」開吃了，首推「法式卡非海陸比薩」，選用世界名醬「巴黎卡非醬」搭配BBQ烤肉、去殼新鮮大蝦，再加入青花菜、番茄及莫札瑞拉起司打造而成，其醬料是以天然香濃奶油作為基底，加入芥末子、薑黃、百里香等多種香料，帶有咖哩、椰奶香氣，每一口都超滿足。

▲▼必勝客推出3款超狂「私廚料理級」比薩，。（圖／業者提供）

▲加碼吃壽喜燒雪花牛、松露海鮮起司比薩。

加碼還有「大盛壽喜雪花牛比薩」，直接把日式壽喜鍋物變身比薩，特意嚴選口感柔軟、油花分布均勻的美國雪花牛肉，搭配甜椒、蘑菇、番茄、洋蔥等新鮮時蔬，並以純正日式壽喜燒醬汁燉煮，最後撒上蛋絲、香濃莫札瑞拉起司，超澎湃組合肯定不能放過。

最後是「松露海鮮珍珠起司比薩」，把松露與義大利牛肝菌菇一起製成濃郁醬汁後，搭配鮮蝦、魷魚、多汁帆立貝與蛤蜊等4種海鮮，再放進菠菜、蘑菇等料，以及珍珠造型的莫札瑞拉起司，口感香濃且海味十足，以上3款比薩即日起至11月14日分別於指定45間門市限定販售，數量有限、售完為止，且適用外帶買大送大、外送買大送小優惠，趕緊衝嚐鮮。

▲▼「繼光香香雞X小鴨片」萬聖節最新聯名。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞吃得到酥炸鴨舌。

另，「繼光香香雞」近日也重磅攜手台中新台式烤鴨品牌「小鴨片」，強勢推出全新「酥炸鴨舌」，精選鴨舌並以多種香料先滷後炸，口感酥脆鹹香又涮嘴，並選用甜麵醬搭配辣椒特調的獨家爆炒辣醬，讓人忍不住一口接一口，除了提供單點外，這次還搭配香香炸雞、墨魚甜不辣（海苔）推出萬聖節限定組合「暗黑系雞同鴨講」，一次就能吃到新品、經典人氣炸物，即日起至11月23日限時登場或售完為止。

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