省荷包了！超商1招爽嗑「熱狗免費升級熱狗堡」　只有3天

▲超商祭出「熱狗免費升級熱狗堡」優惠活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又能省一波荷包了！有超商特意祭出周末小確幸，強勢推出「熱狗免費升級熱狗堡」超殺好康，只要用「1招」就可用買熱狗價格直接升級熱狗堡，且開放APP隨買跨店取，10月21日至10月23日限定開賣，把握機會囤。另，全門市則加碼至11月1日前還有「指定系列飲品同品項第2杯1折」優惠，通通不能放過。

▲熱狗免費升級熱狗堡只有3天。

全家APP隨買跨店取祭出「熱狗免費升級熱狗堡」優惠活動，10月21日至10月23日限時3天開賣，5份熱狗堡直接下殺165元，1份只要33元，等於用買熱狗價格就能吃到一份熱狗堡，超級划算；另，門市至11月1日前則加碼推「棉被奶蓋系列飲品同品項第2杯1折」優惠，優惠品項有「棉被美式／棉被拿鐵（大杯/特大杯）」及「棉被蜜香紅／棉被仙女紅（特大杯）」，以上2大好康皆須使用盈+pay支付才可享有優惠。

▲辻利茶舗限時買1送1。（圖／辻利茶舗提供

鹹食吃完肯定也要來點甜點！辻利茶舗台北遠百信義店也祭出限時快閃優惠，特意精選門市熱銷商品祭出不同抹茶組合爽吃「買1送1」，10月21日推「買辻利濃茶卷送辻利拿鐵（冰／熱）」、10月22日「買辻利霜淇淋紅豆白玉（杯裝）送輕抹茶（冷）」、10月23日「買辻利冰沙漂浮送辻利拿鐵（冰／熱）」，期間每日限量200組優惠，每人最多限購2組，售完為止。

且10月29、30日加碼還有限定2天「2大組合買1送1」，10月29日為「買辻利京珠拿鐵（冷） 送柚見抹茶卷」，10月30日則是「買辻利抹茶冰心大福（4入）送輕抹茶（冷）」，每日限量20組，每人限購1組，售完為止，抹茶控還不趁這時間來吃爆。

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