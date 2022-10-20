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新北汐止土石崩塌釀災　洪勝雄籲設置坡地監測警戒

▲▼台鐵平溪線路線旁路基下陷。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲台鐵平溪線路線旁路基下陷。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

今年第20號「尼莎」颱風本月16日發布海上颱風警報，因受外圍環流及東北季風共伴效應影響，導致北台灣豪雨成災，中央災害應變中心統計全國災情共268件，其中新北市、台北市、宜蘭縣、基隆市更成為重災區，多處大面積淹水及土石崩塌造成土石流。新北政府市農業局簡任技正兼宜蘭大學助理教授洪勝雄表示，建置邊坡土壤含水量（晶片）即時警戒系統刻不容緩。

根據氣象局16日截至下午5時，以台北市擎天崗累積雨量624.5毫米最多，其次為宜蘭縣南澳鄉西帽山315.5毫米，新北市汐止區五指山276毫米排名第4；擎天崗64小時累積雨量達到1700毫米。共伴效應的強降雨，導致宜蘭縣7線土石崩落，道路中斷，造成297人受困；新北汐止區伯爵山莊3街邊坡發生崩塌形成土石流，緊急疏散145位居民；台鐵平溪線、深澳線受到邊坡崩塌影響受阻。

新北市農業局簡任技正兼宜蘭大學助理教授洪勝雄指出，台灣北部地區屬於砂頁岩互層的大寮層，是沉積地質，容易風化破碎，所以每逢大雨非常連日容易致災，加上連日來下了將近7至10天的雨，邊坡土壤已經浸潤，本次強降雨就成了致災的最後一根稻草。

洪勝雄表示，面對大自然的力量，本次坡地災情也提醒，應該要有防範未然的防災觀念，建置邊坡土壤含水量（晶片）即時警戒系統刻不容緩，在邊坡監測呈現土壤含水將近飽和後，在邊坡未發生崩塌災害時，便透過網路主動發布警戒，智能防災期能保護更多民眾。

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