新北母殺害6歲兒輕生被救　警打開遺留平板「見內幕瞬間鼻酸」

▲母子被發現倒在租屋處，其中6歲童口吐白沫身亡多時，母親送醫後仍昏迷。（救護示意圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林一名6歲男童19日晚間9點多被發現口吐白沫陳屍家中，一旁母親則是頸部及胸口各中一刀、倒臥血泊心跳微弱。救護人員到場協助送醫，母親經搶救後生命跡象穩定，但仍處於昏迷狀態。警方勘查現場後排除外力介入，推測是母親對孩子餵藥後輕生，之後在屋內發現一台平板，打開發現案情內幕，不禁鼻酸。

據了解，男童剛上國小一年級，開心到校上學一個多月，但後來校方發現男童無故未到校已經3天，又聯繫不到男童36歲母親，後來經其他家屬報案。警消破門進入後，才赫見母親倒在臥室床上，一身是血、呼吸心跳微弱呈現昏迷狀態，至於一旁男童則是口吐白沫、出現屍斑，早已失去生命跡象。

據了解，母親去年跟丈夫離婚後，帶著6歲兒子在外租屋生活，曾擔任電話行銷人員，但收入不穩定，有時甚至付不出房租，結果近期又失業，對生活窘況無疑是雪上加霜。

母親將鬱悶的生活心情寫進了平板，還提到丈夫外遇導致婚姻破碎，以及兒子很黏很親，所以要帶兒子離開等語，後來校方發現男童無故未到校已經三天，又連繫不到男童的36歲母親，才由母親的其他家屬報案。

警消破門進入後，發現母親倒在臥室床上，一身是血、呼吸心跳微弱呈現昏迷狀態。至於一旁的男童則是口吐白沫出現屍斑，早已失去生命跡象，現場還遺留一台平板及裝有不明液體的馬克杯。檢方20日下午相驗，發現男童除了口吐白沫外，肢體無明顯外傷，後續將由法醫擇日解剖採取檢體化驗，以釐清確切死因。

校方表示，孩子入學一個多月，在班上沒有異狀，個性活潑跟同學相處融洽，學習上也不會落後，老師知道男童家裡的狀況，曾詢問「需不需要幫忙？」但母親沒有回應，不過老師還是熱心幫忙申請到每個月大概2千元左右的早午餐補助。

校方補充說，最近老師還有幫忙找一些宗教團體，看能不能提供他們經濟、生活上的協助，對此，母親有答應接受幫忙，沒想到一切還沒開始就發生命案。

至於母親提到婚變的部分，其前夫託友人澄清，平板提到的外遇其實是一場誤會，但女方不聽解釋；至於離婚的主因，則是女方曾以前夫的名義借款，導致男方負債超過百萬，以及孩子教養理念不合等問題，最後才協議離婚。

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