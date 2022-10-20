　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北母殺害6歲兒輕生被救　警打開遺留平板「見內幕瞬間鼻酸」

▲▼母子被發現倒在租屋處，其中6歲童口圖白沫早已身亡，母親仍在昏迷中。（救護示意圖／記者陳雕文攝）

▲母子被發現倒在租屋處，其中6歲童口吐白沫身亡多時，母親送醫後仍昏迷。（救護示意圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林一名6歲男童19日晚間9點多被發現口吐白沫陳屍家中，一旁母親則是頸部及胸口各中一刀、倒臥血泊心跳微弱。救護人員到場協助送醫，母親經搶救後生命跡象穩定，但仍處於昏迷狀態。警方勘查現場後排除外力介入，推測是母親對孩子餵藥後輕生，之後在屋內發現一台平板，打開發現案情內幕，不禁鼻酸。

據了解，男童剛上國小一年級，開心到校上學一個多月，但後來校方發現男童無故未到校已經3天，又聯繫不到男童36歲母親，後來經其他家屬報案。警消破門進入後，才赫見母親倒在臥室床上，一身是血、呼吸心跳微弱呈現昏迷狀態，至於一旁男童則是口吐白沫、出現屍斑，早已失去生命跡象。

據了解，母親去年跟丈夫離婚後，帶著6歲兒子在外租屋生活，曾擔任電話行銷人員，但收入不穩定，有時甚至付不出房租，結果近期又失業，對生活窘況無疑是雪上加霜。

母親將鬱悶的生活心情寫進了平板，還提到丈夫外遇導致婚姻破碎，以及兒子很黏很親，所以要帶兒子離開等語，後來校方發現男童無故未到校已經三天，又連繫不到男童的36歲母親，才由母親的其他家屬報案。

警消破門進入後，發現母親倒在臥室床上，一身是血、呼吸心跳微弱呈現昏迷狀態。至於一旁的男童則是口吐白沫出現屍斑，早已失去生命跡象，現場還遺留一台平板及裝有不明液體的馬克杯。檢方20日下午相驗，發現男童除了口吐白沫外，肢體無明顯外傷，後續將由法醫擇日解剖採取檢體化驗，以釐清確切死因。

校方表示，孩子入學一個多月，在班上沒有異狀，個性活潑跟同學相處融洽，學習上也不會落後，老師知道男童家裡的狀況，曾詢問「需不需要幫忙？」但母親沒有回應，不過老師還是熱心幫忙申請到每個月大概2千元左右的早午餐補助。

校方補充說，最近老師還有幫忙找一些宗教團體，看能不能提供他們經濟、生活上的協助，對此，母親有答應接受幫忙，沒想到一切還沒開始就發生命案。

至於母親提到婚變的部分，其前夫託友人澄清，平板提到的外遇其實是一場誤會，但女方不聽解釋；至於離婚的主因，則是女方曾以前夫的名義借款，導致男方負債超過百萬，以及孩子教養理念不合等問題，最後才協議離婚。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
英首相特拉斯宣布辭職！史上最短命首相在任僅44天
反骨艾瑞絲手術消失3天　近況曝光
星卉驚傳腦震盪！撞牆倒地「暈眩嘔吐」醫警告：可能休克
馬東石結婚了！「秘婚1年」娶交往6年女友
新北母殺害6歲兒輕生被救　警打開遺留平板「瞬間鼻酸」
女友是詐騙成員！北市內鬼刑警助洗錢　收賄到買房開保時捷
馬斯克證實！　將1.4兆收購推特

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北母殺害6歲兒輕生被救　警打開遺留平板「見內幕瞬間鼻酸」

女友是詐團成員！北市刑警助洗錢　收賄數百萬爽買房+保時捷

交詐騙集團女友！北市警「內鬼賣情報」教洗錢　收賄買房開保時捷

1顆痣害露餡！臨檢落跑拿假護照曚騙　移工逃10年下場慘了

醉男木棍打死老母！常酒後鬧事砸玻璃　鄰：媽媽溺愛卻常挨揍

霧峰10／22另類「送肉粽」　鍾馗掃街生人迴避！時間地點曝

八里國小司令台旁驚見5米天坑！　新北教育局回應了

「水路神仙」吃蝦當宵夜瞬間死亡　解剖驚見「這巧合」奪他命

快訊／萬華槍手相驗死因曝　「1槍貫穿頭部」第2槍未擊中

重新橋下白骨DNA鑑定出爐　桃園女失蹤3個月喪命...家屬心痛認屍

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

新北母殺害6歲兒輕生被救　警打開遺留平板「見內幕瞬間鼻酸」

女友是詐團成員！北市刑警助洗錢　收賄數百萬爽買房+保時捷

交詐騙集團女友！北市警「內鬼賣情報」教洗錢　收賄買房開保時捷

1顆痣害露餡！臨檢落跑拿假護照曚騙　移工逃10年下場慘了

醉男木棍打死老母！常酒後鬧事砸玻璃　鄰：媽媽溺愛卻常挨揍

霧峰10／22另類「送肉粽」　鍾馗掃街生人迴避！時間地點曝

八里國小司令台旁驚見5米天坑！　新北教育局回應了

「水路神仙」吃蝦當宵夜瞬間死亡　解剖驚見「這巧合」奪他命

快訊／萬華槍手相驗死因曝　「1槍貫穿頭部」第2槍未擊中

重新橋下白骨DNA鑑定出爐　桃園女失蹤3個月喪命...家屬心痛認屍

快訊／最短命英國首相！特拉斯「上任44天」宣布辭職

表揚績優義務勞務機構　南檢辦業務聯繫座談

顏若芳「柯文哲擁抱鍾東錦」：甘願淪小弟，噁心！

台股跌跌不休　謝金河：總統見我就問「股市怎麼了？」

潔哥2歲女「力氣太大推倒同學」　她崩潰：上學一個月就開始道歉

U23／樂天設下150門檻　王彥程：有實力一定會被看見

林志玲才藝解鎖　變身DJ打碟high翻派對

中職為外籍生開啟大門　永田颯太郎今獲東北樂天指名

「神秘建築師」投身繪畫！吳增榮留500張作品封筆　藝博會限定展出

肩膀or屁股更寬？7題目自測「易胖體質」　2原因害你脂肪一直堆

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

社會熱門新聞

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

即／北市刑大遭搜索！警員遭約談偵訊

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

萬華槍手自轟影片曝！　遭疑自盡怎會開2槍

放5月大女兒在家「活活餓死」！單親媽二審判更重

萬華槍手起底！曾承諾亡母好好生活

開槍前「啃芭樂」！萬華阿國輕鬆滑手機轉戰青山宮

即／萬華槍手自轟2槍倒地！當場躺血泊中

即／北市某國小驚傳學生墜樓！頭部重擊送醫

和女兒吃完最後的午餐　槍手衝2地狂轟21槍復仇

「拿他的尊嚴做面子」　揭萬華槍手自毀式討公道內幕

桃園女早餐店產子　抱孩子走出廁所

更多熱門

相關新聞

兒遭小三洗腦「我是你新媽媽」　正宮早產險沒命

兒遭小三洗腦「我是你新媽媽」　正宮早產險沒命

新北一名人妻指控，丈夫在她懷孕期間與小三嘿咻超過15次，導致對方也懷孕，小三又侵門踏戶跟長子說「我會成為你的新媽媽」，人妻得知後氣得早產，險些沒命，向小三提告求償50萬元。新北地院簡易庭認為小三確實侵害配偶權，判賠36萬元為適當。

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

恐嚇議員參選人才交保　竹聯分會長又搞事被收押

恐嚇議員參選人才交保　竹聯分會長又搞事被收押

侯友宜人氣旺！　活動Day 3破5千票大關

侯友宜人氣旺！　活動Day 3破5千票大關

吉林街水門已開　汐止近百警力維持車流順暢

吉林街水門已開　汐止近百警力維持車流順暢

關鍵字：

新北母子

讀者迴響

熱門新聞

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

明日花綺羅化身「真人版羅賓」

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

《公主小妹》辛樂兒懷孕了！

更多

最夯影音

更多
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面