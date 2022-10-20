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中壢天晟醫院　榮獲GNTH無菸醫院國際金獎

▲中壢天晟醫院，榮獲GNTH無菸醫院國際金獎

▲中壢天晟醫院榮獲GNTH無菸醫院國際金獎。（圖／中壢天晟提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中壢天晟醫院今年參加全球無菸健康照護服務網絡（簡稱GNTH），辦理的無菸醫院國際金獎比賽，榮獲GNTH無菸醫院國際金獎殊榮；院長鄭貴麟與天成醫療體系社區醫學部黃郁超部長，並和瑞士總部進行國際線上分享成果報告，以　示落實無菸醫院各項政策。

中壢天晟醫院20日表示，該院在天成醫療體系創辦人張育美及董事會和鄭貴麟院長領導下全體總動員，推廣無菸醫院，採取下列方式：

1.針對不同族群提供多元化的創意衛教及辦理戒菸、檳班。
2.導入監視廣播系統並連結員工個人手機APP。
3.設立獎勵金機制以提升員工菸害知能，及參與戒菸衛教師培訓意願。
4.建置病人吸菸狀態及落實電腦戒菸主動提示系統等資訊。
5.營造無菸、檳健康樓梯。
6.積極培力社區民眾菸害防制識能及鼓勵參與。

中壢天晟強調，該院運用多元化創意衛教、培訓菸害防制志工、營造無菸的公共環境，提供優質戒菸服務與菸害防制教育宣導，此外在疫情期間改以線上課程並配合LINE群組進行各類別人員菸害教育訓練，讓新、舊員工皆能持續獲取菸害相關訓練，落實無菸醫院各項政策，全面推動無菸場域，善盡減少菸草使用與降低菸害之責任。

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