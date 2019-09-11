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醫院外牆掛藍營競選廣告　網譏：還沒選就全部「掛在醫院」

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▲醫院外牆掛藍營競選廣告，網酸「還沒選就全部掛醫院」

▲醫院外牆掛藍營競選廣告，於臉書社群惹議。（圖／翻攝自臉書我是中壢人）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著2020總統大選日漸逼近，選情逐漸升溫！桃園中壢區一家知名醫院外牆，最近出現一幅國民黨提名總統參選人韓國瑜和桃園市6立委參選人，以「革新團結．重返執政」為訴求的巨幅選舉看板，經臉書社群「我是中壢人」貼出後，引來網友狂酸，「還沒選就全部掛在醫院了」、「可掛不可投，硬投一定掛」！

▲醫院外牆掛藍營競選廣告，網酸「還沒選就全部掛醫院」

中壢天晟醫院公關楊瑞玲11日表示，這面外牆看板尺寸是102 X 67呎，因該院位於台1線縱貫道、延平路與中壢外環道顯眼處，人車流量相當大，因此，外牆平時都是做為該院董事長張育美為醫院代言的形象廣告牆。

由於張育美目前也是國民黨中常委，歷次大小選舉，都負有輔選重責，因此，會義務贊助提供外牆，給黨提名參選人做為選舉廣告，沒有收取任何的租金，過去如馬英九參選總統、吳敦義參選黨主席…等藍營參選人的選舉廣告，都曾出現此面外牆上，並且高票當選，這次張掛桃園藍營立委大團結的選舉看板，也讓大家看到了張育美期望國民黨團結贏得大選的企圖心。

▲醫院外牆掛藍營競選廣告，網酸「還沒選就全部掛醫院」

▲醫院外牆掛藍營競選廣告，於臉書社群惹議。（圖／翻攝自臉書我是中壢人）

至於，臉書社群「我是中壢人」網友因政治立場不同，所表述意見，則表示尊重。

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