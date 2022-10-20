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顏若芳「柯文哲擁抱鍾東錦」：甘願淪小弟，噁心！

▲▼民進黨台北市議員參選人顏若芳批評柯文哲跟鍾東錦同台。（圖／顏若芳臉書）

▲民進黨台北市議員參選人顏若芳批評柯文哲跟鍾東錦同台。（圖／顏若芳臉書）

記者陶本和／台北報導

針對民眾黨主席柯文哲20日與無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦合體，民進黨台北市議員參選人顏若芳表示，一向忌黑如仇的柯文哲、民眾黨，現在為了自己的全國選情以及2024的總統夢，卻緊緊擁抱前科累累、有黑道背景的鍾東錦，「甘願淪為鍾東錦的小弟，噁心」。

顏若芳表示，台北因颱風淹大水時，柯文哲人在南投輔選，聲稱有「健全政府」，別人去救災現場叫「做秀」，柯文哲去叫「勘災」；而台北發生黑道槍擊案後，柯文哲帶有殺人前科鍾東錦遊台北，辯說是「城市交流」。

顏若芳說，苗栗縣長參選人鍾東錦今天拜訪台北市議會，柯文哲也將親自接待，一向忌黑如仇的柯文哲、民眾黨，現在為了自己的全國選情以及2024柯文哲的總統夢，卻緊緊擁抱前科累累、有黑道背景的鍾東錦，「甘願淪為鍾東錦的小弟，噁心！」

顏若芳說，當初的進步價值、白色力量早已蕩然無存，柯文哲的下限也低到可以，心中沒有「民眾」，只有「民眾黨」；無視市民的水深火熱，甚至跟黑道走在一起。

對此，民進黨中央發言人謝佩芬也表示，其實柯市長才是真正的政治操作，一個首都市長該到救災現場的時候不到，說什麼E化管理，和前科累累的鍾東錦同台，怎麼不用E化同台？還熱情接待，柯文哲如果救援人民的泡水車有一樣的熱情，台北市民就不會那麼生氣了。

謝佩芬表示，遭國民黨撤銷黨籍的鍾東錦最廣為人知的事蹟，就是開了一場記者會，説自己拿西瓜刀劃破同學的肚皮，對方當場肚破腸流，縫了10幾針，被判殺人未遂並且坐牢；日前也再度被爆料，犯下傷害致死案件後遭判刑，之後改名從政。

謝佩芬指出，這種連國民黨都不敢提名的前科犯，柯文哲竟然還大張旗鼓跟對方合體，這難道就是柯文哲和民眾黨宣稱的「新政治文化」和留給下一代的「正直誠信」嗎？

對於外界「黑白配」的批評，柯文哲則表示，我們都希望台灣會更好，向正面、向上的方向發展，「為了政治操作一定要把人家講成壞人、誇大，這不是一個健康的態度」，個人認為這樣不好，不要為了選舉讓國家走向負面情緒。

「不管選舉或執政，對我來講是改變社會文化的政治運動，希望在過程中整個國家社會是往正面發展。」柯文哲說，再講一次，用網軍、側翼、名嘴治國一定會遭到報應，因為最後都沒辦法控制。

鍾東錦也說，什麼黑白的他不太清楚，「我覺得我是心地很善良，善良是一種選擇，我一定會很努力很認真」。鍾說，今天有機會來台北看大數據，是苗栗很需要的，像柯市長講的，Copy的會比較快，希望苗栗能盡快跟上腳步，將來變成智慧城市。

至於不斷被追問黑道背景，鍾東錦略帶不滿表示，「有記者說我黑道背景，我聽起來很不舒服」，去年底苗栗辦公投的時候他還是藍軍的英雄，不知道為什麼經過幾個月變黑道，怎麼來的我不清楚。

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