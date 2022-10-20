英因中共拒發狙擊槍輸出許可？　陳明通稱「豪洨」：又不是核子彈

▲陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國安局特勤中心向英國精密國際（AI）公司採購狙擊槍等設備，傳因英國外交部以一中原則阻滯，拒發輸出許可，得標廠商因無法履約而自行解約，國安局長陳明通20日澄清，不發許可的因素是疫情；他說，英國這麼大國家，怎可能因為介意老共就不賣狙擊槍，「嘿豪洨ㄟ」，不是真的。

國安局特勤中心反狙擊組負責總統蒞臨場所的維安，但有報導指出，其配備的10把M24狙擊槍已使用20年，110年原決標將採購英國精密國際公司號稱最先進的2把AX MKⅢ先進狙擊槍等裝備，但英國外交部卻拒絕核發許可，原因是因歐美以一中原則阻滯，所以得標廠商因無法履約而自行解約，原因是因歐美以一中原則阻滯。多位立委20日就此在立法院外交國防委員會質詢陳明通。

國民黨立委溫玉霞首先以上述議題質詢，陳明通回應，那個不是事實，英國那麼大國家，怎麼可能因為中共就不輸出，那又不是核子彈。溫玉霞追問，為什麼廠商自動解約？陳明通說，是因為疫情延期交貨，現在又重新完成採購，是一場誤會 。

溫玉霞再問，所以今年重新招標，若招標成功，可以交貨？陳明通表示，沒問題，狙擊槍不是核子彈，沒有那麼嚴重，實際情況是疫情，英國這麼大國家，怎麼可能因為介意老共就不賣狙擊槍，「嘿豪洨ㄟ」，不是真的，報紙寫的不是真的。

對於預計什麼時候汰換狙擊槍？國安局特勤中心副指揮官李榮華表示，會分年來實施汰換，目前原規劃111年汰換6支，但遇到解約問題；110年那2支槍因為疫情影響，影響到英國在輸出許可上的作業，導致延宕，那2支槍的契約已經依契約規範解約了。

李榮華也說，所以111年的部分，就採111年跟112年預算合併一次採購的方式，因此10月7日完成開標，各2套共4套，預計20日進入所有立標的專家審查，屆時就可以完成最後決標程序，但廠商是否還是英國仍不便講。

立委林淑芬質詢時則指出，10月7日公開招標，但9月30日才剛流標，迄今這半個月時間有什麼樣變化，讓國安局覺得沒有問題？如果再次流標，備案是什麼？李榮華說，目前已經開標，20日完成審議，25日會完成決標。

林淑芬也說，前兩年是有決標的，但是沒有取得輸出許可，國安局說疫情因素，但她仍覺得不可思議，才幾把而已。李榮華說，國安局會落實管制，請委員放心。林淑芬表示，是特勤中心要用槍的人不放心。

立委陳以信質詢時，秀出一份「玉山中心」的調查報告，寫明國安局說明該案因英國外交部輸出許可未獲得，無法完成履約。陳以信詢問，怎麼跟陳明通說的不一樣，是誰跟玉山中心說明的？李榮華回應，是特勤中心；陳明通則解釋，英國因為疫情延宕沒給廠商輸出許可，但之後給許可時，已經超過國安局合約期，所以就解約。