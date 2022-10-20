快訊／開嗆習近平「武統不會贏」　陳明通：會斷送中華民族偉大復興

記者蘇晏男／台北報導

中國國家主席習近平多次強調實現「中華民族偉大的復興」，在16日第20次全國代表大會（中共20大）開幕的政治報告中，對於涉台議題表示不承諾放棄使用武力。對此，國安局長陳明通今（20日）回應，鄭重告訴北京，武力攻台沒有贏的可能，會造成國際經濟制裁、外交孤立、斷送中華民族偉大復興，成為中華民族罪人。

▲陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

針對習近平20大政治報告出爐後，兩岸情勢是否更加緊張，陳明通20日受訪時表示，國安局有注意到20大政治報告有關台灣的部分，是老調重彈，但習近平更加強調不放棄武力對台；他要鄭重告訴北京當局，武力攻台沒有贏的可能，會造成國際上的經濟制裁、外交孤立、斷送中華民族偉大的復興，成為中華民族的罪人。

陳明通說，過去40幾年來中共改革開放，成為世界第二大經濟體，或社會主義最大經濟體，這是在沒有統一的情況下完成；再看看台灣戰後出口賣香蕉，到今天賣最高端的芯片給全世界，Product Income預估今年會超越日韓，這是在沒有中共統治下的成就。

陳明通強調，所以很清楚，兩岸應該相互尊重，各自發展，才是人民的幸福，開口閉口武力台灣，絕對會成為中華民族的罪人。

對於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）示警習近平可能會加速武統，國安局是否有關注？陳明通表示，「所有的，我們都非常密切關注」，也會密切觀察習近平是否更加獨斷。