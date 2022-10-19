查爾斯曾密謀推翻女王？《王冠》新劇情全揭露　前首相：胡說八道

▲查爾斯三世與已故女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

Netflix影集《王冠》即將上架第5季最新劇情，但其中描寫查爾斯三世因無法忍受待在王儲之位太久，曾與首相密謀推翻女王伊莉莎白二世的劇情，卻遭前首相梅傑（John Major）痛批是「惡意的胡說八道」（Malicious nonsense），直斥《王冠》將損害王室名譽，逼得Netflix不得不在影集播放前放出警語，明確說明部分劇情純屬虛構。

據《電訊報》報導，有傳言稱，即將在11月9日上架的第5季《王冠》，其中名為《維多利亞女王症候群》（Queen Victoria Syndrome）的一集，描述了當時還是王儲的查爾斯三世，在1991年召見時任首相梅傑，暗示他支持女王退位，好讓查爾斯能早日登上王位。劇情還提到，梅傑曾以輕蔑的語氣，向妻子諾瑪（Norma）重複他與女王的對話。

▲英國前任首相梅傑（前排左二）。（圖／達志影像／美聯社）

英國政府認為，Netflix在女王剛逝世之際播出相關劇情，可能會對新王及其聲譽造成重大影響。曾在1990至1997年間擔任英國首相的梅傑隨後發布聲明，強調自己從未對外透露他與已故女王和王室間的對話，而且Netflix在製作《王冠》影集期間，從未向他核實任何劇本材料，「這些劇情純屬虛構，女王與首相之間的討論是完全私密的，我也將永遠保密」。

梅傑的發言人也斥責，《王冠》的劇情根本就是「惡意的胡說八道」，「梅傑從未與查爾斯三世討論過已故女王退位的任何可能性，而且查爾斯三世也不可能提出如此不恰當的話題。」他還強調，梅傑從未與其妻子使用任何貶損語言談論過王室，「（對王室表示輕蔑）從來都不是他們的看法，將來也不會是」。

有鑑於外界的反彈，Netflix將在播放第5季《王冠》劇情前放出警語，明確說明部分劇情純屬虛構，同時也計劃將與哈利王子和梅根有關的紀實影集推遲到明年播出。事實上，Netflix此前也曾強調，《王冠》是一部劇情片，其製作團隊從未試圖將其打造成紀錄片形式，因此影集有部分情節與事實不符。