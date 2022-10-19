　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

查爾斯曾密謀推翻女王？《王冠》新劇情全揭露　前首相：胡說八道

▲▼查爾斯三世與已故女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲查爾斯三世與已故女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

Netflix影集《王冠》即將上架第5季最新劇情，但其中描寫查爾斯三世因無法忍受待在王儲之位太久，曾與首相密謀推翻女王伊莉莎白二世的劇情，卻遭前首相梅傑（John Major）痛批是「惡意的胡說八道」（Malicious nonsense），直斥《王冠》將損害王室名譽，逼得Netflix不得不在影集播放前放出警語，明確說明部分劇情純屬虛構。

據《電訊報》報導，有傳言稱，即將在11月9日上架的第5季《王冠》，其中名為《維多利亞女王症候群》（Queen Victoria Syndrome）的一集，描述了當時還是王儲的查爾斯三世，在1991年召見時任首相梅傑，暗示他支持女王退位，好讓查爾斯能早日登上王位。劇情還提到，梅傑曾以輕蔑的語氣，向妻子諾瑪（Norma）重複他與女王的對話。

▲▼英國前任首相梅傑（前排左二）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國前任首相梅傑（前排左二）。（圖／達志影像／美聯社）

英國政府認為，Netflix在女王剛逝世之際播出相關劇情，可能會對新王及其聲譽造成重大影響。曾在1990至1997年間擔任英國首相的梅傑隨後發布聲明，強調自己從未對外透露他與已故女王和王室間的對話，而且Netflix在製作《王冠》影集期間，從未向他核實任何劇本材料，「這些劇情純屬虛構，女王與首相之間的討論是完全私密的，我也將永遠保密」。

梅傑的發言人也斥責，《王冠》的劇情根本就是「惡意的胡說八道」，「梅傑從未與查爾斯三世討論過已故女王退位的任何可能性，而且查爾斯三世也不可能提出如此不恰當的話題。」他還強調，梅傑從未與其妻子使用任何貶損語言談論過王室，「（對王室表示輕蔑）從來都不是他們的看法，將來也不會是」。

有鑑於外界的反彈，Netflix將在播放第5季《王冠》劇情前放出警語，明確說明部分劇情純屬虛構，同時也計劃將與哈利王子和梅根有關的紀實影集推遲到明年播出。事實上，Netflix此前也曾強調，《王冠》是一部劇情片，其製作團隊從未試圖將其打造成紀錄片形式，因此影集有部分情節與事實不符。

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／萬華槍手8小時前跟女兒逛街　最後貼文曝光：別像爸爸一樣
快訊／萬華槍手青山宮狂轟14槍！員警腿部中彈送醫急救
牙刷多久換一次？醫：4情況就要　放太久「恐吃細菌害感冒」
快訊／萬華槍手自轟2槍！警政署長到場　柯文哲直播一半收紙條離
快訊／萬華槍手「自轟2槍」滿地血　女人質嚇傻曝槍手說法
快訊／萬華槍手釋放女人質「自轟2槍」倒地！
快訊／萬華槍手「開14槍」2人受傷！青山宮挾持人質　警匪對峙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

查爾斯曾密謀推翻女王？《王冠》新劇情全揭露　前首相：胡說八道

普丁宣布：對新併入4區「實施戒嚴」　地方領導人獲額外權力

日本再放寬！傳染病旅遊警示降到最低級　76國「全數清零」

加拿大31歲「台裔女警」遇刺殉職　總理杜魯道：警察被殺非常難過

烏克蘭國會通過決議　稱車臣暫時被俄占領

男歌手嗨唱一半喊卡　轉身下台「突倒地猝死」！全場驚嚇影片曝

武裝分子持槍攻入醫院！病人半夜驚醒慘遭掃射　10醫護被綁至少2死

北韓「最受歡迎韓劇」排行曝！寧願花20倍月薪　也要看降落傘迫降

俄軍急從赫爾松「撤離6萬人」　魁儡市長證實：俄做好接收準備

4歲女童失蹤「隔天淪碎屍」！被糖果拐走遭性侵肢解　掀全國公憤

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

有人在指揮仍停不進車格　駕駛來回嚕5mins還撞後車

查爾斯曾密謀推翻女王？《王冠》新劇情全揭露　前首相：胡說八道

普丁宣布：對新併入4區「實施戒嚴」　地方領導人獲額外權力

日本再放寬！傳染病旅遊警示降到最低級　76國「全數清零」

加拿大31歲「台裔女警」遇刺殉職　總理杜魯道：警察被殺非常難過

烏克蘭國會通過決議　稱車臣暫時被俄占領

男歌手嗨唱一半喊卡　轉身下台「突倒地猝死」！全場驚嚇影片曝

武裝分子持槍攻入醫院！病人半夜驚醒慘遭掃射　10醫護被綁至少2死

北韓「最受歡迎韓劇」排行曝！寧願花20倍月薪　也要看降落傘迫降

俄軍急從赫爾松「撤離6萬人」　魁儡市長證實：俄做好接收準備

4歲女童失蹤「隔天淪碎屍」！被糖果拐走遭性侵肢解　掀全國公憤

陳時中對寵物同業公會喊「領養代替購買」　遭嗆：什麼場所說什麼話

快訊／萬華槍手8小時前跟女兒逛街　最後貼文曝光：別像爸爸一樣

快訊／萬華槍手狂轟14槍！員警腿部中彈送醫急救

王鏡銘百中繼慶祝儀式　姊姊驚喜現身送上榮耀花束

冬季體味比夏季更濃！「保濕去味」洗沐盤點，讓你自帶芬芳

快訊／萬華槍手自轟2槍！警政署長到場　柯文哲直播一半收紙條離場

「樂童」李燦赫爆熱戀女團偶像！疑IG傳情照被挖　網曝：交往3年

為重症兒開條救命生路　王家貞：請政府伸出援手

吳思賢曝與「8年好友」逛街新據點　最愛檸檬磚、醬油都來這補貨

快訊／萬華槍手「自轟2槍」滿地血　女人質嚇傻曝槍手說法

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

國際熱門新聞

公司男把生殖器塞水瓶　害女得性病

23歲女員工捲入攪拌機絞死　南韓人氣炸

致死率80％！美實驗室研發更致命COVID病毒株　挨批玩火

他傳訊息被不讀不回　才知女友捲進機器慘死

即／南韓：北朝鮮再次發射250多發炮彈

俄國爬著找伊朗！　澤倫斯基：軍事政治都破產

環球影城「人骨」死至少2年　竟有詭異巧合

加拿大31歲「台裔女警」遇刺殉職　總理：非常難過

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

19歲嫩男愛上3寶嬤　交往2年訂婚了：想讓她幸福

見老公床戰辣妹　人妻一腳踹飛出軌夫

天選之人「這基因」超強大　研究：病毒很難攻破

俄「自殺無人機」狂轟烏　4目的曝光

研發致死率80%新冠毒株被罵爆　美名校回應

更多熱門

相關新聞

中領館圍毆港人…陸外交部連2天強硬回應

中領館圍毆港人…陸外交部連2天強硬回應

中國駐英國曼徹斯特領事館於中共20大開幕當天，遭「捍衛香港人陣線」舉標語抗議，沒想到領事館外交官衝出來破壞標語，還將抗議者拖進領事館暴打。大陸外交部18日反控，是騷擾分子「非法進入總領事館」。據《俄羅斯衛星通訊社》報導，19日，大陸外交部再度強硬指出，已就駐曼徹斯特總領館遭到惡意滋擾一事向英方提出交涉。

Netflix強力打擊共享帳號　明年初全球同步執行

Netflix強力打擊共享帳號　明年初全球同步執行

《天線寶寶》25年！新版太陽變了

《天線寶寶》25年！新版太陽變了

台灣陷武統危機　摩根士丹利仍指「台灣投資環境較英國安全」

台灣陷武統危機　摩根士丹利仍指「台灣投資環境較英國安全」

靠《怪奇物語》救訂閱數！　Netflix第三季用戶大增241萬

靠《怪奇物語》救訂閱數！　Netflix第三季用戶大增241萬

關鍵字：

英國王室查爾斯三世王冠Netflix梅傑John Major

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

何麗玲發文悼念黃義交：永遠懷念他！

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

預約飯店泳池遭拒！人夫改用英文問卻馬上成功

亞洲金融風暴來了？「這國貨幣」驚見不妙徵兆

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

即／萬華槍手自轟2槍倒地！當場躺血泊中

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面