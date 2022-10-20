桃園機場「1件事」不如日本！　周玉蔻嘆：像地攤一樣

▲旅客入境桃機後，皆會領取四劑快篩。（示意圖／桃機提供）

記者張乃文／台北報導

資深媒體人周玉蔻施打高端疫苗，前往日本還須自費PCR才可入境，不過日前她仍赴日親身體驗所有流程。而今（20）早她也在廣播節目分享去日本下機後的狀況，並提到，回國後，台灣機場有個狀態讓她感覺「很可怕」，並點名行政院長蘇貞昌，「我們的公務員做事很粗糙。」

周玉蔻在《新聞放鞭炮》提到，國門開放赴日及返國後的所有經歷。她表示，回台灣後確實沒有檢疫問題，但是她個人有向指揮中心提出建議，畢竟機場是國門，但是在發放快篩的流程上「就像地攤一樣」。

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周玉蔻描述，返國下機後會先拿到一塊牌子，接著會再走到一個地方看到兩個紙箱，無論是國人或外國人都可在這裡領取4劑快篩，雖然有專人發放，但是快篩是「原裝」，也就是連衛福部的字樣或是入境台灣後的相關規範都沒有，「我不認為這個恰當。」

周玉蔻直言，收到快篩後怎麼會知道這是從哪來的？她說明，自己是「誠懇建議」指揮中心，要參考別國做事，細膩、仔細，無論是註明中華民國指揮中心以示負責，或是使用時機、規範為何，都可以放個QRCODE，讓大家掃描，可以詳細了解。

「我問一個跟指揮中心有關的人，他說有好幾億劑」周玉蔻認為，即便快篩是很好的、政府花了很多錢購買，但是公務員做事很粗糙，心思不夠細膩「這都納稅人的錢欸」，日本觀光客更多，但日本公務員都做得到。她更點名蘇貞昌，現在雖然確診在家休息，不過機場部分仍要有個「中華民國指揮中心服務很好」的感受，而非隨便發放個快篩，連標明是指揮中心都沒有。