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百萬高端戰士注意！開放補打「6QA一次看」　想選這廠牌有限制

▲▼新冠疫苗第21期於年後全面施打，台北市政府於義信里區民活動中心開設疫苗施打站，提供平台預約民眾高端疫苗第一、二劑以及追加劑施打服務，隨到隨打亦可接受。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內約有30多萬～100萬人接種一到三劑高端疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／整理報導

打高端國人赴日本原需多花3500元做PCR，不過指揮中心昨（19）日宣布，經綜合評估後，提供已接種高端疫苗有出國需求之民眾，可補打其他廠牌疫苗。究竟哪些人符合接種條件？接種劑次與間隔如何計算？《東森新媒體ETtoday》統整常見QA供高端戰士們參考。

Q1：補打條件有哪些：

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A：接種高端疫苗需出國之民眾，可依欲入境國家之查驗需求（包含登機/入境限制、豁免檢疫/隔離措施或取代檢驗陰性證明等），於出具相關證明文件（例如電子機票或就學/工作證明等）後，接種1至3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

Q2：補打劑次與間隔如何計算？

A：接種高端疫苗以外廠牌之第1～2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4週（28天）以上；高端疫苗以外廠牌之第3劑視為追加劑，需與前一劑間隔至少12週（84天）。

Q3：補打的廠牌有哪些可選？只能選同為次蛋白疫苗的Novavax？

A：指揮中心解釋，國內目前共有3種廠牌、4款疫苗可供選擇，包括BNT、莫德納、莫德納次世代及Novavax。指揮官王必勝強調，高端族補打並非只能打同為次蛋白疫苗的Novavax，其他廠牌疫苗皆可混打，但最新開放接種的莫德納次世代疫苗，僅能作為追加劑使用。

▲▼提供接種高端疫苗有出國需求的民眾。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心宣布提供接種高端疫苗有出國需求的民眾，可補打另5廠牌疫苗。（圖／指揮中心提供）

Q4：高端疫苗補打措施，適用多少人？

A：王必勝說明，高端疫苗第一劑共接種100萬人次，三劑都打高端者約30多萬，範圍應落在30多萬至100萬間，至於多少人要出國則無法估計，不過國內目前補打疫苗庫存量足以因應，屆時若有缺乏會再採購。

Q5：高端人加上補打最多打到6劑，對健康有疑慮？

王必勝強調，最多是打到6劑沒錯，但準則並非隨便亂訂，比照先前美國拒絕非施打其建議疫苗者入境方式，就已開放補打，當時已經過ACIP委員討論，現在只是擴大適用範圍，方式都一樣。

Q6：未來還會提供高端疫苗給一般民眾施打？

A：王必勝表示，因為高端EUA目前還是有效的，因此在國內提供的接種疫苗名單內還是會有。

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