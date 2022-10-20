高端沒獲WHO認證！專家也質疑1作法　周玉蔻批衛福部：變笨了嗎？

▲ACIP召集人李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

高端自獲取國內EUA以來，爭議不斷，如今也因未獲日本入境疫苗許可，施打高端的國人欲赴日還須自費PCR。指揮中心昨日則公布最新「補打方案」，但仍受到各界批評。更讓三劑都接種高端的資深媒體人周玉蔻怒轟高端「現在哀哀叫什麼？」而身為ACIP召集人的李秉穎也質疑高端海外的進度「為何僅去澳洲申請緊急授權？」

周玉蔻今（20）早在廣播節目《新聞放鞭炮》開轟高端處理疫苗態度消極，連帶批評指揮中心及衛福部的處置。她直言前衛福部長陳時中離開後，「衛福部變笨了嗎？」更要現任衛福部長薛瑞元「踹共」。

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周玉蔻質疑，高端的聲明將自己塑造成「最委屈」的單位，更說唯一訂單就是中華民國政府，聲稱開發花了約40億，收入卻是36、37億，「還賠了3億」。她反問「陳燦堅總經理，你的股票賺了多少錢？」周玉蔻連連砲轟高端「現在哀哀叫什麼？」認為若有任何與世界衛生組織（WHO）團結試驗有關的困難，應向大眾說明，甚至可取用施打高端者的抗體作為驗證。

周玉蔻提及高端過去曾揚言通路包括馬來西亞，甚至是巴拉圭。李秉穎則補充，當時他們在巴拉圭試驗，理論上應有銷售巴拉圭的計劃。不過，讓李秉穎納悶的是，「為何只有去澳洲申請緊急授權？」他指出，高端為了向WHO申請認證，必須先有另一個國家的緊急授權，因為台灣並非WHO的成員，無法直接提出申請，但詳細情況不得而知。

李秉穎直指，若要打開通路，應是向眾多國家，更要包含與台友好的相關國家都送件申請，只是不曉得這件事有沒有執行。

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