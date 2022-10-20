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高端補打方案「很好笑」　周玉蔻：沒想到民進黨執政也是這種公務員

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲目前日本認證入境許可疫苗名單僅有AZ、BNT、莫德納等5種品牌，不包含高端。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

施打高端的國人赴日本原需多花3500元做PCR，不過指揮中心昨（19）日宣布，經綜合評估後，提供已接種高端疫苗有出國需求之民眾，可補打其他廠牌疫苗。但同是接種高端疫苗的資深媒體人周玉蔻為此大動肝火，認為衛福部公布的補打方式「真的很好笑」，更直言「沒想到民進黨執政也是這種公務員。」

周玉蔻在得知高端補打方案後，已在臉書批評指揮中心「呼攏人」。而今她在廣播節目《新聞放鞭炮》也再度開轟，認為高端聲明沒有讓大眾得知真正的內容，若世界衛生組織（WHO）的團結試驗有什麼問題，也必須說明。

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周玉蔻直言，自己沒有因為多花3500元進行PCR而捨不得、也沒有因為施打高端而後悔，但現在遇到了出國的問題，「有政府會做事，那要解決問題」。她指出，昨天衛福部公布的方式「真的很好笑」，如果下週要去日本的人，這個方案來得及嗎？

周玉蔻批評，「難道公布時都沒想到？這是浪費錢的選擇。」她認為，只要高端替需要赴日的民眾免費進行PCR，就能解決，因為高端自己有PCR的設備。「這不是錢的問題，是感覺問題」她說，要出國民眾再次接種、還有一堆程序要去做，「這就是公務員心態」，更酸「沒想到民進黨執政也是這種公務員。」

▲▼提供接種高端疫苗有出國需求的民眾。（圖／指揮中心提供）

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