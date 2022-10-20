高端補打方案「很好笑」　周玉蔻：沒想到民進黨執政也是這種公務員

▲目前日本認證入境許可疫苗名單僅有AZ、BNT、莫德納等5種品牌，不包含高端。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

施打高端的國人赴日本原需多花3500元做PCR，不過指揮中心昨（19）日宣布，經綜合評估後，提供已接種高端疫苗有出國需求之民眾，可補打其他廠牌疫苗。但同是接種高端疫苗的資深媒體人周玉蔻為此大動肝火，認為衛福部公布的補打方式「真的很好笑」，更直言「沒想到民進黨執政也是這種公務員。」

周玉蔻在得知高端補打方案後，已在臉書批評指揮中心「呼攏人」。而今她在廣播節目《新聞放鞭炮》也再度開轟，認為高端聲明沒有讓大眾得知真正的內容，若世界衛生組織（WHO）的團結試驗有什麼問題，也必須說明。

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周玉蔻直言，自己沒有因為多花3500元進行PCR而捨不得、也沒有因為施打高端而後悔，但現在遇到了出國的問題，「有政府會做事，那要解決問題」。她指出，昨天衛福部公布的方式「真的很好笑」，如果下週要去日本的人，這個方案來得及嗎？

周玉蔻批評，「難道公布時都沒想到？這是浪費錢的選擇。」她認為，只要高端替需要赴日的民眾免費進行PCR，就能解決，因為高端自己有PCR的設備。「這不是錢的問題，是感覺問題」她說，要出國民眾再次接種、還有一堆程序要去做，「這就是公務員心態」，更酸「沒想到民進黨執政也是這種公務員。」

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