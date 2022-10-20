清大校長立院備詢初體驗　高為元坦言：很興奮「歷史的一刻」

▲清華大學校長高為元今天首次到立法院備詢，直言「很興奮、是歷史一刻」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

立法院教委會今（20日）審查教育部所屬國立大學校務基金等單位預算，清華大學校長高為元今天首次到立法院備詢，媒體詢問初體驗感想，高為元直言「這是歷史一刻」，因為自己活這久，第一次來立法院，很興奮今天有機會參與，媒體追問是否和想像有落差，高並未正面回應，反而指今天更重是的是立委提出的高教議題，並瞭解到教育部對相關議題的未來安排及調整。

立法院教委會今天審查教育部所屬國立大學校務基金等單位預算，並邀請教育部長潘文忠與國立大學校長到場備詢，今年5月1日才正式接任清大校長，高為元在小學畢業後就跟隨家人到美國，在1998年起在威斯康辛大學麥迪遜分校任教長達18年時間，之後曾擔任香港大學副校長。

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▲清大校長高為元今天首次到立法院備詢，直言「很興奮、是歷史一刻」。（圖／記者屠惠剛攝）

今天是高為元接任清大校長後首次到立院備詢，在今天議程結束後，媒體詢問高為元的感想，高則說，「這是歷史一刻」，因為活這麼久，第一次來立法院，「感覺很興奮」，媒體追問是否和之前想像有落差，高為元說，照片上就是這樣，隨後回答說，更重是的是立委提出相關教育議題，也進一步瞭解教育部對相關議題的未來安排及調整。

另針對今天部分立委提及世界大學排名的議題，媒體詢問，國外大學是否和台灣大學一樣重視排名，高為元說，不管是美國或台灣的大學，都會有人關注大學的排名，只是重視程度就蠻懸殊的，同時也要注意相關排名數據的準確度，之後再看看哪些地方需要努力或進步，清大也會做一些瞭解，之後會努力求進步。