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「蛋蛋危機」靠進口蛋解決？　陳吉仲：只供食品加工使用

▲▼農委會主委陳吉仲 經濟委員會 蝴蝶蘭外銷美國遭退相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲今到立法院接受詢答，說明國內缺蛋問題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內今年面臨史上最嚴重的缺蛋危機，近期傳出大量進口雞蛋，光是今年1至9月進口蛋達1379公噸，有立委質疑恐衝擊國內雞蛋業者與蛋價。農委會主委陳吉仲今（20日）表示，進口蛋是市場調節，進口比例不到1%，且只能做為食品加工使用，不至於影響到國內蛋價。

陳吉仲今（20日）出席立法院經濟委員，針對特種基金預算案接受詢答。立委謝衣鳯質詢指出，根據統計，進口帶殼蛋109年999公噸、110年483公噸；今年光是1至9月就進口1379公噸，主要進口國家為美國、日本與澳洲，質疑國內是否仍有缺蛋危機，大量進口是否衝擊雞蛋業者。

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陳吉仲表示，目前進口雞蛋都做加工使用，國內雞蛋則有傳統市場、超市量販店等兩大通路，這和進口雞蛋通路不會影響，而且國內生產和進口的比例差距大，進口不到1%，對國內蛋價影響不大。

陳吉仲說，今年初有寒流、溫差大，夏天又溫度高，影響蛋雞產蛋，因此加工業者先用進口蛋先解決需求，為解決缺蛋問題，會持續透過獎勵補助、農業生產現代化等方式，提升國內雞蛋產能與競爭力。

立委謝衣鳯追問，目前國內是否仍有缺蛋問題？陳吉仲並未正面回覆，僅說會努力確保國內雞蛋供應無虞，有在進口調度，就是要確保不要發生缺蛋問題。

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