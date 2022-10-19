李家超發表首份施政報告　中聯辦表支持：展示香港與國家共奮進

▲香港特首李家超今日發表施政報告。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港特首李家超今（19）日發表上任後首份施政報告，並公佈「搶企業、搶人才」政策。對此 ，香港中聯辦高度讚揚施政報告，體現新一屆特區政府施政理念。

中聯辦指出，李家超發表的施政報告是香港從「由亂到治」走向「由治及興」新階段，首份系統性施政綱領體現對習近平主席「七一講話」重要精神的貫徹落實，展示了香港與國家共奮進的發展前景。

中聯辦接著稱，「我們對此表示歡迎，並將一如既往地支持行政長官和特區政府依法施政，把握正確方向、勇毅破難前行，支持香港更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。」

對於施政報告，中聯辦評價其積極對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家戰略，圍繞鞏固和培育香港國際金融中心、國際創新科技中心等「八大中心」地位，推出了一系列創新性政策舉措，體現了「國家所需，香港所長」，將有力提升香港獨特優勢，增強香港發展新動能。

香港在過去2年，本地勞動人口流失14萬人，為此李家超在《施政報告》中，公佈了「搶企業、搶人才」政策，強調港府政府除了積極培養和留住本地人才外，也將更積極吸納外來人才。

香港政府將推出為期2年的「高端人才通行證計劃」，合資格人才包括過去1年，年薪達250萬港元或以上的人士，以及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士，可獲發為期兩年的通行證來港發展，不設人數限額。

至於未符工作經驗要求，但最近5年內畢業的百強大學畢業生亦可獲發通行證，每年上限1萬人，計劃將於推出1年後檢討。