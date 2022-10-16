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香港特首：習二十大報告如「定海神針」　施政報告提更多房屋政策

▲▼香港特首：習二十大報告如「定海神針」　施政報告提更多房屋政策。（圖／翻攝李家超臉書）

▲香港特首李家超。（圖／翻攝李家超臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共「二十大」16日開幕，中共總書記習近平發表報告，提到將堅定不移貫徹「一國兩制」，支持香港發展經濟，破解經濟社會發展中的深層次矛盾。對此，香港特首李家超表示，報告對「一國兩制」實踐作出精闢論述，是推進香港發展的定海神針，他也將在上任後首任《施政報告》中，提出更多房屋相關政策。

李家超在社群媒體上貼出了一張自己觀看「二十大」開幕的照片，稱報告當中多次提及「一國兩制」和港澳工作，具有深遠影響和里程碑意義，也充分表明中央對「一國兩制」事業及港澳工作的高度重視，令人鼓舞。

▼中共總書記習近平。（圖／翻攝CCTV）

▲▼中共二十大,胡錦濤。（圖／翻攝CCTV）

李家超提到，過去五年，香港經歷了自回歸以來最嚴峻的考驗。但無論是2019年的社會動蕩，還是過去近三年的新冠疫情，國家始終是香港最堅強的後盾，「報告對『一國兩制』實踐作出了精闢論述，是推進香港發展的定海神針。」

李家超強調，他也會在19日公布上任後首份《施政報告》中，提出更多關於發展經濟及改善民生的措施和政策，包括土地房屋問題及如何增強香港競爭力等。

最後，李家超還說，「我們應該認真學習「二十大」精神，亦應有團結奮鬥的作為，更好地融入國家發展大局，為中華民族偉大復興作出貢獻！」

▲▼中共二十大,胡錦濤。（圖／翻攝CCTV）

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