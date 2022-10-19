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人才移民、企業跑光！香港特首發表「搶企業、搶人才」政策

▲▼香港特首李家超。（圖／路透社）

▲香港特首李家超發表任內首份施政報告。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港近年爆發「移民潮」，導致大量人才流失，香港特首李家超19日發表上任首份《施政報告》，並公布「搶企業、搶人才」政策。

李家超表示，過去兩年，香港本地勞動人口流失14萬人，政府除了積極培養和留住本地人才外，也將更積極吸納外來人才。

香港政府將推出為期兩年的「高端人才通行證計劃」，合資格人才包括過去1年，年薪達250萬港元或以上的人士，以及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士，可獲發為期兩年的通行證來港發展，不設人數限額；至於未符工作經驗要求，但最近5年內畢業的百強大學畢業生亦可獲發通行證，每年上限1萬人，計劃將於推出1年後檢討。

▲▼香港特首李家超。（圖／路透社）

香港政府也將向合資格外來人才退還在港置業額外的印花稅，合資格外來人才，如在今天或以後在港置業，可於居港7年並成為香港永久性居民後，就其已購入並仍然持有的首個住宅物業，申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅，但仍須繳交按「第二標準稅率」計算的從價印花稅。這將使印花稅負擔與首次置業的香港永久性居民看齊。

李家超強調，香港多個產業正面對人力短缺問題，政府會因應不同行業情況提出解決方案，例如勞工及福利局會在保障本地工人優先就業的前提下，在明年推出特別計劃，適度容許輸入安老院及殘疾人士院舍護理員、放寬輸入護理員的比例和精簡申請審批程序等。

另外，李家超還提到，今年內將成立「引進重點企業辦公室」，將針對生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等策略產業，專責引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業。

▲▼香港特首李家超。（圖／路透社）

李家超說，政府會制訂目標企業名單，指導各「招商引才專組」主動接觸這些企業和進行磋商，並制訂具針對性及吸引力的特別配套措施，包括土地、稅務和財政等方面，並提供度身訂造的企業落戶計劃，亦會為這些企業的人員提供一站式配套服務，例如申請簽證、子女教育安排等。

李家超還說，斥資300億港元新成立的「共同投資基金」會按企業個別項目帶動本地產業發展的潛力，考慮參與共同投資。政府亦會成立「引進重點企業諮詢委員會」，由相關業界和社會領袖組成，向財政司司長就整體策略提供意見。

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