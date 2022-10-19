改1年兵？邱國正鬆口「有這可能性」　承諾一定調整義務役月薪

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部規劃延長兵役中，國防部長邱國正今（19日）首次鬆口有延長至1年的「可能性」。另對於國軍重新招募一年期志願役軍官班，每月薪水4.9萬，而義務役月薪卻僅6510元，邱國正說會納入檢討，一定會調整薪資。

邱國正19日上午赴立法院外交國防委員會備詢。立委呂玉玲質詢時就「大學儲備軍官訓練（ROTC）」募兵制度，指出107年至111年報到人數3418人，但退訓人數達1172人，佔錄取人數的34.29％，有無檢討？邱國正說，有檢討，退訓理由大概是適應不良或另有規劃。呂玉玲則認為，是錄取標準有問題，睜一隻眼閉一隻眼，但邱國正回應，不會以量為目標，一定是質量並重，不會濫竽充數。

呂玉玲又指，ROTC制度是在大學階段，平常上軍事課程，寒暑假是進行軍事訓練，畢了業後成為軍官直接是少尉，如何帶兵，這都是國軍要考量的；另ROTC退訓率太高，國軍又重新招募一年期志願役軍官班，且要招700人，進行8周的入伍訓練、10周分科訓練，就可以做少尉，每月薪水是4.9萬。

呂玉玲說，如果要恢復一年義務役，但義務役月薪只有6510元，公平嗎？邱國正回應，役期在研討當中，這也是檢討範疇之一，一定會調整一個合理的。

至於立委李德維質詢時，則詢問兵役可能變成一年嗎？邱國正說，有這可能性。