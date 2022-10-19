布林肯示警北京將加速武統　邱國正：國軍做準備「我們有我們的期程」

記者蘇晏男／台北報導

美國務卿布林肯（Antony Blinken）17日示警，北京近年對台灣的態度已發生變化，如今已不再接受兩岸現狀，決心在更短時間內奪取台灣、實現統一。對此，國防部長邱國正今（19日）表示，下一秒中國要幹什麼，國軍都要做準備，「我們有我們的期程」，不是無動於衷，任何可能都會加以研判。

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

邱國正上午赴立法院出席外交國防委員會會議。針對上述布林肯的示警，邱國正會前受訪時回應，國軍建軍備戰，下一秒中國要幹什麼，國軍都要做準備，「他們想要延後、提前，我們有我們的期程，不是無動於衷」，任何可能，都會加以研判。

媒體詢問，評估過一旦開戰，無人機會造成傷亡嗎？邱國正說，不要講開戰，平常也造成人員困擾，這都是損傷，國軍都不樂見，也不樂意打仗，誰願意打仗？為什麼會有這些措施？（共軍）一而再，再而三挑釁，國軍不能毫無方法去應對。

至於英國警告，中國高薪挖角英國退役飛官一事，邱國正說，「我們把我們自己顧好就好。」國軍對退伍人員都有管制方法，但離開軍中就是平民，只要在除役年齡之前，牽扯到動員，就有一定的法規，國防部並沒有強制他們要如何；至於其他國家的狀況，國防部就參考，不想任何事情就往頭上自己套，這沒有意義。