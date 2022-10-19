誰BMI超過26？邱國正令不准站　她嗆：陸軍司令徐衍璞第一個開除

▲徐衍璞。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國防部成立國軍健康管理中心，國民黨立委廖婉汝今（19日）就此在立法院外交國防委員會質詢國防部長邱國正等人，但過程中談及明年國軍要求男性官兵BMI要低於26，她突嗆聲，「第一個要開除的就是陸軍司令啦｣。讓未出席的司令徐衍璞躺著也中槍。

廖婉汝19日在立法院外交國防委員會中詢問，國軍健康管理中心在做什麼？後次室需要支援嗎？後勤參謀次長許金騰回應，他們是軍令部門同管衛勤的單位，掌握所屬官兵的健康狀況，包括BMI跟體能。對於廖婉汝追問招募志願役軍人的合格BMI，許金騰說，今年男性合格的BMI小於30、女性為26，而明年是男性26、女性24。

廖婉汝表示，代表國軍後次室是減肥中心嗎？國軍健康管理中心是減肥中心嗎？招募進來胖胖的，再來訓練BMI，為什麼不一進來就要求標準的才可以進來？為什麼要浪費那麼多資源成立國軍健康管理中心？新入伍就可以放寬，是招募不到嗎？

接著，廖婉汝向現場所有國防部官員詢問，在座各位BMI超過26的站起來。邱國正聽聞後下令說：「不要動，大家不要動。」廖婉汝大聲嗆聲，「我知道部長你也不會叫他們站起來，我跟你講，第一個要開除的就是陸軍司令啦，一看就知道嘛」。

廖婉汝又說，目標鼓勵是OK，你們現在離譜到還要自己訓練營養士，還要自己訓練體能士，這跟正常的機制不對。但當邱國正想解釋時，廖婉汝表示，「回去了，我不要問這個。好，謝謝。後次室請回去。」她指著邱國正旁邊的官員說：「你站旁邊就可能BMI超過喔，我跟你講，你還站出來，好了，回去了。」對方回應，「報告委員我們不會」。

廖婉汝表示，她只是提醒不要有重疊規劃，要一個後次室去管理這東西嗎？邱國正說，國軍要持恆訓練測考，而測考隨時會來。廖婉汝回應，近來才開始訓練，現役為什麼不要求？你也不敢汰除不符合資格的，疊床架屋，沒有這個必要性，要要求，就要進來時就要求。