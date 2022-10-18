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習近平不放棄武統　邱國正「不指望」：難道他說放棄我們就不戰備？

▲▼外交及國防委員會 邱國正報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

中共「二十大」16日上午在北京開幕，中共總書記習近平表示，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，決不承諾放棄使用武力，對此，國防部長邱國正18日受訪時指出，國軍的任務就是備戰，而中共從來未放棄要用武力解決台灣問題，「國軍不能指望他們說放棄，難道他們講放棄我們就不備戰？」

在二十大談話中，習近平指出， 面對「台灣獨立」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，「我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對台獨的堅強決心和強大能力。」

隨後，習近平談話中再提到，他們提出新時代解決台灣問題的總體方略，促進兩岸交流合作，堅決反對「台灣獨立」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

邱國正，中共從來未放棄要用武力解決台灣問題，「國軍不能指望他們說放棄，難道他們講放棄我們就不備戰？」邱指出，因為國軍的本務就是戰備及整備，其中對象包含任何國家。

邱國正表示，國軍的任務就是備戰，這是每天日常的工作，絕對不會因為對方的任何一句話，國防部就改變現在的相關作為。

媒體也追問國軍面對第一擊應處措施，邱國正強調，若對方打出第一擊，國軍的程序就是施放警報，此時做任何的反制，都叫做自衛反擊，國軍也不期望發生任何戰端。

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