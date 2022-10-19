黃心健首次在台VR大型回顧展《X人稱》　高美館重磅登場

▲高美館《X人稱》打造沉浸式展覽體驗。（圖／高美館提供）

記者許宥孺／高雄報導

國際新媒體藝術家黃心健的VR作品屢屢獲國際大獎，高雄市立美術館即日起展出《Ｘ人稱—黃心健的元宇宙劇場》，結合互動、表演、程式運算、影像裝置等多元展陳，引領觀眾進入藝術家既寫實又超現實的虛實世界。

台灣設計展匯聚來自台灣與國際的創意能量，吸引人潮湧入高雄，玩轉城市再掀設計浪潮。高雄市立美術館呼應「台灣設計設計台灣」精神，攜手知名藝術家黃心健共同推出大型特展《Ｘ人稱—黃心健的元宇宙劇場》。

▲《X人稱》以VR虛擬實境作品引領觀眾進入藝術家既寫實又超現實的虛實世界。（圖／高美館提供）

藝術家黃心健致力於透過藝術與科技，突破傳統框架與視覺感官的界限，他表示自己在2016年開始創作VR作品後，VR體驗常在人數上受到限制，因而不太容易被廣大的觀眾群看見，此次是首次於高美館展出他個人在台灣的大型回顧展，既感激也很感動。

▲藝術家黃心健(左1)為開幕式與會貴賓介紹作品理念。（圖／高美館提供）

黃心健的創作以VR虛擬實境與沉浸式、互動式的展演，讓觀眾成為作品中「虛擬存在」的主角，以沉浸式體驗轉化傳統「說故事」(story-telling)的形式，創造出「活在故事裡」（story-living）的藝術體驗。黃心健補充，他在4歲時意外失去視力，後來獲得捐贈的眼角膜才再次得見光明，讓他對於肉身以及視角有著全新的體悟，因此他的創作始終圍繞著自身的生命經歷與故事，以及對於人的反思。

《Ｘ人稱》策展顧問陳眖怡說，因為近年疫情與元宇宙概念發展之下，在2022可以說是VR元年，在VR技術上的運用就像是再現從古至今的人類欲望，也提供了觀眾零距離的沉浸式觀賞體驗，打造出符合當代感受的新美學。此次特展完整呈獻黃心健屢獲國際獎項肯定的VR系列作品，包含《沙中房間》、《登月》、《高空》、《輪迴》與《失身記》。

▲藝術家黃心健(前排右戴帽者)為開幕式與會貴賓介紹作品理念。（圖／高美館提供）

另外，結合料理、舞蹈與VR體驗的《食壤》、3D掃描雕塑《血脈之線》，更展現多元新媒體跨域製作陣容。為呈現藝術家多面向之創作角色，展覽中特別收錄高美館2019年《奔．月－劉國松》展覽中，由黃心健指導創作、重構劉國松水墨風景的《宇宙何許》VR作品；以及黃心健應邀策畫2021年奧地利林茲電子藝術節所展出的《浮光童夢》等作品。

高美館首次以新媒體為展覽主題所策畫的大型特展《Ｘ人稱》，突破過往美術館白盒子或劇場式黑盒子空間的展示框架，邀請觀眾與新媒體藝術家黃心健一同透過虛實交錯的展覽體驗，登入具有探索身分與記憶的旅程，進入感官體驗之外，更為深邃的意識之旅。

展覽資訊

黃心健《X人稱——黃心健的元宇宙劇場》

展期：即日起-2023.03.05 (日)

地點：高雄市立美術館 101-103展覽室