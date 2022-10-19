廢棄行李箱驚藏8萬元！回收翁等8天沒人領　好心失主身分曝

▲高雄市三民區豐裕里一名老翁拾金不昧。（圖／里長、民眾提供）

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高雄市三民區豐裕里一名83歲邵姓老翁平時撿回收賣錢，本月10日他在家門前發現2只空的行李箱中，放有1包8萬400元的現金，卻沒人來領回，於18日經由老翁媳婦告知里長報警處理。沒想到失主的身分原來是老翁的遠房親戚，經通知後已到局領回。

豐裕里長謝錫元表示，邵翁與妻子平時就有撿回收習慣，平時附近鄰居都會直接把回收物放在他們家門口，10日在門口發現分別為黑、紅色的2只行李箱，打開一看是空的，以為是民眾要丟棄的，仔細檢查後卻在黑色行李箱的夾層中發現一個藍色袋子，裡面裝著8萬400元現金。

▲邵姓老翁平時就會撿回收賣錢。（圖／里長提供）

由於不清楚失主是誰，邵翁只好將行李箱放在家裡等人領回，等了1週仍沒有人來領取，但行李箱太大自己搬不動，只好先通知里長幫忙，再請他報警處理。

里長於18日晚上7時許報警後，9時許警方透過監視器找到失主為老翁的遠房親戚，蔡姓女子表示，因為2只行李箱已損壞無法使用，想說要給邵翁資源回收，因當時他不在家，所以放了就先走，很感謝員警協助她找回8萬多元。

▼警方協助將行李箱帶回警局。（圖／里長提供）