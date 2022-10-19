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大陸 大陸焦點 特派現場

時刻準備打仗！　陸防長魏鳳和表態堅決聽從中共中央及習近平指揮

▲大陸國防部長魏鳳和。（圖／翻攝央視）

▲大陸國防部長魏鳳和。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸解放軍和武警部隊二十大代表團自會議舉行後，連日分組討論習近平二十大報告。身為解放軍二十大代表團成員之一的大陸國防部長、中共十九屆中央委員魏鳳和在分組討論後明確表態，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮。

▲大陸國防部長魏鳳和。（圖／翻攝央視）

▲中共二十大解放軍和武警代表團。（圖／翻攝央視）

魏鳳和強調，面對複雜嚴峻的國家安全形勢，要堅決貫徹黨的二十大作出的戰略部署，深入貫徹習近平強軍思想，提高人民軍隊打贏能力，發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領，「保持高度警惕、時刻準備打仗，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。」

解放軍和武警代表團經過數日的分組討論，研究習近平二十大報告內容。魏鳳和得到的結論為，「習近平總書記作的報告，是一個立意高遠、思想深邃、統攬全局的好報告。」

魏鳳和指出，十年來，我們能一路攻堅克難、從勝利走向勝利，取得了非凡成就，創造了偉大奇跡，成功走出一條中國式現代化道路，「根本在於黨中央、習主席的堅強領導。」

據了解，魏鳳和提到的「兩個確立」是中共十九屆六中全會公報提出的內容，主要確立習近平為中共中央的核心、全黨的核心地位及確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位；「兩個維護」則是堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

至於「四個意識」是在2016年中共中央政治局會議上提出，主要指政治意識、大局意識、核心意識及看齊意識；「四個自信」即中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信和文化自信，由習近平在慶祝中共建黨95週年大會上提出。

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