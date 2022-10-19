魏鳳和表態「聽從習近平指揮」：時刻準備打仗　捍衛國家主權

▲大陸國務委員兼國防部長魏鳳和。（圖／翻攝自國防部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

中共二十大解放軍和武警部隊代表團連日來分組討論中共二十大報告。中共第十九屆中央委員、大陸國防部部長魏鳳和表示，面對複雜嚴峻的國家安全形勢，要堅決貫徹二十大作出的戰略部署，深入貫徹習近平強軍思想，提高人民軍隊打贏能力，發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領，保持高度警惕、時刻準備打仗，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

據《新華社》報導，魏鳳和說，中共總書記習近平作的報告，「是一個立意高遠、思想深邃、統攬全局的好報告。十年來，我們能一路攻堅克難、從勝利走向勝利，取得了非凡成就，創造了偉大奇跡，成功走出一條中國式現代化道路，根本在於黨中央、習主席的堅強領導。」

魏鳳和提出，「要深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』，貫徹軍委主席負責制，堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮。」

中共第十九屆中央委員、中共中央軍事委員會委員、解放軍聯合參謀部參謀長李作成表示，今後五年是中國實現新的更大發展的關鍵時期，人民軍隊要以戰爭思維研戰謀戰、練兵備戰、應變應戰，加快提升軍事硬實力，搶占新域新質制高點，確保如期實現建軍一百年奮鬥目標。

中共第十九屆中央委員，中共中央軍事委員會委員、中央軍委政治工作部主任苗華則說，要全面加強軍隊黨的建設，深入貫徹軍委主席負責制，緊實推進軍事鬥爭準備，以新時代新征程奮鬥者狀態真抓實幹，確保如期實現建軍一百年奮鬥目標。

「兩個確立」表示，確立習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。「四個意識」是，政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。「四個自信」則是，中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。「兩個維護」是，堅決維護習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護中共中央權威和集中統一領導。