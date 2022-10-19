鄧小平前翻譯：習若解決「台灣問題」將成歷史偉人　連任時間更長

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十大16日在北京召開，幾乎所有西方媒體都預測，習近平會在二十大連任總書記。中共元老鄧小平的翻譯官高志凱認為，若習近平在任內解決台灣問題，將成中國歷史偉人。

據香港《明報》報導，現年60歲的高志凱曾在大陸外交部，為鄧小平擔任翻譯，如今擔任CGTN（中國環球電視網）的評論員。

他受訪時表示，在香港恢復穩定後，美國轉打台灣牌，令海峽局勢持續緊張，在這樣的歷史關頭，中國共產黨尤其最高領導層的穩定至關重要。

高志凱指出，習近平的第一個任期強力反腐、得罪很多人，需要很大勇氣，第二個任期則在理順關係，卻又遇上疫情挑戰，在這個關頭更加「不能亂」。

高志凱回憶道，自己1984年初次為80歲的鄧小平服務，他身體運動自如，腦子特別靈活，「鄧小平82歲就是1986年，是他最輝煌的時候，跟美國人搞得一團和氣，逼蘇聯從中蒙邊境撤軍，逼越南從柬埔寨撤軍；1986年的小平是世界中心，所有人到中國來都要求見他。」

高志凱接著指出，而習近平到2035年（即中國基本實現社會主義現代化時），正和1986年的鄧小平同歲，若任內解決台灣問題，更是中國歷史上一代偉人，「只要習總書記繼續為老百姓謀福利、繼續做出業績來，那（連任）5年都不是個事兒，還要更長。」