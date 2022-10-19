中國煤都爆疫情！大秦鐵路司機集體染疫　傳工作間「原地改方艙」

▲網友PO出大同疫情下的民眾現況，希望能受到關注。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十大召開之際，北京本土疫情升溫，18日新增42例本土陽性個案，其中包括最核心的東城區和西城區。全大陸18日新增834例個案，其中山西爆發大秦鐵路火車司機集體染疫，傳出工作間已經被改成方艙醫院。

▲大秦鐵路被譽為「中國重載第一路」，2008年運量突破3.4億噸，成為世界上年運量最大的鐵路線（圖／視覺中國）

山西大同有「煤都」之稱，擁有大陸最大的煤礦，然而當地日前爆發疫情，而最受關注的是大秦鐵路湖東電力機務段人員爆群聚疫情，16日單日新增96名員工染疫。

為了確保煤炭不斷供，網上傳出大秦鐵路火車司機要不停工作，「工人們頂著疫情也要保持大秦鐵路運轉」、「在城市按下暫停鍵的同時，唯一沒有停的是大秦鐵路線的煤炭運輸，為什麼不停，因為不能。」另外，也傳出工作間被原地改為方艙醫院。

截至18日2時50分，大同市共設定高風險區56個，中風險區4個。大同市衛健委副主任、新聞發言人王海東指出，當前，該市每日新增陽性感染者仍較多，特別是湖東電力機務段陽性感染者人數激增，呈明顯聚集性疫情特徵，鑒於疫情防控嚴峻複雜形勢，決定繼續延長平城區、雲岡區、新榮區、雲州區全域靜默管理至10月21日6時。

▼ 大同疫情的部分照片已被微博刪除，無法顯示。（圖／翻攝自微博）

另一頭的首都北京，如今正熱烈慶祝中共二十大召開，不過與此同時疫情仍在升溫。通報顯示，北京18日新增34例本土確診病例，含1例無症狀感染者轉確診病例，其中20例已通報；8例無症狀感染者，其中3例已通報。無新增疑似病例；新增3例境外輸入確診病例和3例無症狀感染者，無新增疑似病例。治癒出院7例，解除醫學觀察的無症狀感染者5例。

據大陸國家衛健委通報， 18日新增204例本土確診，其中廣東50例、北京34例、內蒙古24例、山西22例、陝西20例、浙江11例、河南10例、湖南7例、新疆6例、四川5例、雲南3例、江蘇2例、廣西2例、貴州2例、西藏2例、黑龍江1例、上海1例、福建1例、重慶1例。

另外，18日新增630例本土無症狀個案，分別是新疆116例、內蒙古52例、廣東48例、湖南42例、陝西40例、湖北39例、浙江37例、四川31例、雲南30例、重慶25例、山西23例、江蘇22例、河南21例、廣西18例、上海14例、山東12例、天津9例、北京8例、河北8例、寧夏7例、貴州6例、西藏6例、遼寧3例、安徽3例、江西3例、黑龍江2例、福建2例、甘肅2例、吉林1例。