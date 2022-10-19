10年掃黑成就？　陸公安副部長：中國是公認最安全國家之一

記者任以芳／北京報導

二十大新聞中心（19日）上午10點舉行第三場記者招待會，由大陸中央政法、最高檢察院、公安主管機關回答記者提問。近期中國大陸唐山打人事件、上海等地當街砍人震驚社會，針對大陸近十年刑事犯罪。中國大陸公安部副部長許甘露總結，過去十年中國命案、刑事槍砲比其他國家犯罪率低案件，「當今中國成為世界上公認的最安全的國家之一」，未來將依法嚴厲打擊敵對勢力的滲透顛覆破壞活動，繼續開展常態化「掃黑除惡」行動。

今日記者會出席發言人有中央政法委副秘書長誾柏，最高法院黨組副書記、分管日常工作的副院長、一級大法官賀榮，最高檢察院黨組副書記、分管日常工作的副檢察長、一級大檢察官童建明，公安部黨委委員、副部長，移民局黨組書記、局長許甘露，司法部黨組成員、副部長左力，主題聚焦「堅持以習近平法治思想為指引 努力建設更高水平的法治中國」主題與記者交流。

▲公安部黨委委員、副部長，移民局黨組書記、局長許甘露。（圖／記者任以芳攝）

許甘露首先回顧，十八大以來公安機關貫徹落實習近平總書記指示，嚴密防範、嚴厲打擊敵對勢力的滲透、顛覆、搗亂破壞活動，嚴厲打擊侵害各類違法犯罪活動，捍衛國家安全和社會人民安定。

針對過去中國大陸公安部門整體十年執法成就？他舉出數據稱，「中國是命案犯案最低、刑事犯罪率最低、槍砲案件最少的國家之一，每10萬人的命案是零點零幾。10年來刑事案件安全事故5項指數大幅下降。」

▲唐山打人案震驚大陸治安社會，曝露出黑社會犯罪隱憂。（圖／翻攝微博）

他進一步說， 2021年殺人、性侵害等8類主要刑事犯罪、毒品犯罪、搶劫、搶奪案件、盜竊案件的立案數和一次傷亡3人以上的較大的交通事故，較2012年下降了64%，56.8%、96%、62%和59.3%，人民安全感明顯提升。2021年根據國家統計局的調查安全感達到98.6%，較2012年（89%）提升了11個百分點。

他強調，「當今中國成為世界上公認的最安全的國家之一」。

他指出，未來要堅持全面「依法治國」，嚴格公正規範「文明執法」，依法嚴厲打擊敵對勢力的滲透顛覆破壞活動，「常態化開展掃黑除惡」，依法嚴厲打擊人民群眾深惡痛絕的違法犯罪。

許甘露也把功勞歸於習執政和公安隊努力，「經濟持續健康發展，社會持續保持穩定，這兩大奇跡不是天上掉下來的，也不是坐等得來的，是在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，黨和人民拚出來的。艱辛奮鬥歷程中，公安隊伍付出極大的犧牲，10年來全國有3799名民警英勇獻身，5萬名公安民警光榮負傷。」

最後他重申，10年來法治公安建設成績斐然，下一步全國公安機關將深入學習貫徹黨的二十大精神堅持，以習近平「法治思想」為指導，全面推進國家安全體系，著力防範化解影響社會穩定各類風險隱患，注重發揮法治科技社會的理念，更加注重改革警務體制機制。

▼唐山民眾分局門口排長龍要舉報不法份子。（圖／翻攝微博）