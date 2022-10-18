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她結婚3年到宮廟求子！師父勸「捐10萬積陰德」：否則以後也難懷孕

▲▼待嫁女子砸12萬找對象，婚介所安排臨演相親。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲對於想要孩子的夫妻來說，無法順利懷孕是一件非常難過的事。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／閔文昱報導

步入婚姻這個階段，許多夫妻都會想生小孩傳宗接代。一名結婚3年的人妻為了求子，日前到一間私人宮廟參拜，並詢問師父意見，不料師父竟建議她要「捐10萬做陰德」，否則以後也很難懷孕。對此，她相當兩難，一方面怕錢就像打水漂去了，一方面又擔心不照做以後就連試管都會一直失敗，上網詢問網友意見，引發熱議。

一名人妻在Dcard發文表示，自己已邁入高齡產婦年紀，過去曾自然懷孕一次，不過胚胎萎縮，之後她求遍中西醫仍一直沒有消息，只能打算去做試管，而在那之前，她也在因緣際會下被人介紹到一間主神是瑤池金母的私人宮廟參拜，對方甚至稱「很多人去之後過沒多久就懷孕了」。

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原PO抵達後，與宮廟中的師父交談，對方透露，沒有小孩是因為當初結婚日子選不對，如果要化解這個問題，必須要做陰德，「最近剛好有困苦的人沒有錢下葬，大概需捐10萬，這些錢不是給師父，是給對方。」原PO一聽相當震驚，沒想到懷孕居然要花這麼多錢解決，令她相當猶豫。

▲原PO到宮廟求子，卻被師父要求「捐10萬積陰德」。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO到宮廟求子，卻被師父要求「捐10萬積陰德」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO坦言，她們拿得出10萬，但也有點懷疑，「能夠懷孕當然沒問題，怕是這錢就像打水漂去了」，不過師父也說，這個問題不解決，以後也很難懷孕，讓她擔心以後若做試管一直失敗也是會花很多錢，於是求問網友「如果是你們會相信嗎？還是我再去其他廟問問呢？」

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「10萬不如拿去試管，聽起來有點詐騙」、「我寧願把錢拿去做試管，也不會把這錢拿去給這私人的宮廟，一聽就知道是騙人的了」、「你不如找基金會，捐給真正需要的人，而不是這種的，也是一樣積德啊」、「好奇怪，為什麼要給那個喪家？是祂來投胎當妳小孩嗎」。

對此，原PO也補充，如果自己真的相信，早就花10萬下去了，會上來發文是想看看有沒有人有類似的經驗，畢竟有些事情科學還是難以解釋，對想懷孕的人來說，任何方法都會想試試，「我們目前是傾向於改去大廟問看看，之後再做試管，也謝謝那些善意發言與跟我分享經驗的網友們」。

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