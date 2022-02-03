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妹子「1000元刮中10萬」　超旺尾碼曝光！網羨煞：中一張也好

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO刮中10萬，太狂了！ （圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

虎年想一夕致富，許多人會買樂透與刮刮樂試手氣！一名女網友表示，去彩券行買了一張千元刮刮樂，刮了前三區都掛蛋，怎料第四區神反轉，還神奇刮出10萬元獎金，讓她嗨到最高點直呼「第一次遇到這麼高金額！」

一名女網友在《Dcard》曬出刮刮樂戰績，她驚呼，過年掏了1000元買刮刮樂，刮到遊戲4區時，幸運被財神爺眷顧，刮出「100,000元」數字那一瞬間，原PO還揉一揉眼睛以為在作夢，「太開心了吧！第一次遇到這麼高金額的，分享給大家祝大家都中獎！財源滾滾。」

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原PO也大方公布中獎照片，可見該張刮刮樂是中獎率70%的「大吉利」，該版本有5個1200萬的頭獎，與150個百萬獎金，而原PO挑的尾數編列序號是011。

文章曝光後，底下網友紛紛羨煞，狂刷千則留言沾財氣，「Cccccccc恭喜你」、「恭喜～天啊真的好多（錢）」、「CccCcccccccc吸好運」「ccccc，都槓龜，拜託讓我中一張也好」、「1000元什麼都沒有」、「哭啊～為什麼每年都輸到脫褲」。

本站報導《刮刮樂爽中1萬元！　幸運兒曝「選號技巧」：實測2張就見效》，一名女網友分享選號的秘密，一開始買了13號槓龜，後來買1號中獎，接著買2號又槓龜，「所以那時我們就覺得12是大獎，果不其然，和假設相符，條件機率為都是同一本刮刮卡的前提」，也就是說，如果該號碼沒有中獎，前一號或是後一號就有機會中獎，不過她也表示，這是個人歪理，大家當作參考就好。

▼花蓮有民眾集資刮2000萬紅包，刮中100萬。（圖／記者陳依旻攝）

▲花蓮鴻運彩券行有民眾集資刮2000萬紅包，刮中100萬。（圖／記者陳依旻攝）

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