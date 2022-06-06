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社會 社會焦點 保障人權

「60cm男根」當爛貨！自目賊搬走10萬元鐘乳石　一動作慘了

▲▼鼓山鐘乳石竊案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲價值10萬元的鐘乳石竟被竊賊當成破石頭。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

10萬元的鐘乳石竟被當成破石頭！高雄市一名翁姓屋主發現，竊賊一而再、再而三搬走門口造景，最後連一顆價值10萬元的鐘乳石也偷走，氣得報警逮人。警方調閱監視器發現竊嫌分3次偷走被害人門前的原木條、方桌及鐘乳石，再以共享電動自行車分批載走。員警循線前往共享電動車儲值站調閱資料時，剛好林姓竊嫌（54歲）前來儲值被員警一眼認出，得來全不費工夫，全案在訊後依竊盜罪嫌送辦。

▲▼鼓山鐘乳石竊案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林男騎著電動車行竊。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局鼓山派出所接獲翁姓被害人報案後，所長高軒稑立即指派專人偵辦。調查發現竊嫌獨自一人分別在5月26日、29日分3次將原木條、木質方桌及鐘乳石竊走，以共享電動車載到三民區囤放，伺機待價而沽。

31日晚間林姓竊嫌在前往電動車服務站儲值時，被循線到場調查的員警發現眼前的男子就是竊嫌，涉案的林男百口莫辯，摸黑帶著員警前往取出木質方桌，但是原木條及鐘乳石則以忘記丟在哪裡帶過。

▲▼鼓山鐘乳石竊案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林男偷到鐘乳石後騎電動車載走。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

擔任環保回收工作的林男在6月1日下午主動將原木條載到派出所，員警追問鐘乳石下落時，男子卻回:「那不就是一塊破石頭而已！」，員警告知鐘乳石藝品身價不凡，苦勸男子盡快返還才有機會獲的原諒。

直到6月5日下午，林男果真載著重約30公斤、60公分高的鐘乳石現身，甚至喊冤:「不知道這些東西的價值，以為人家不要的！」，警方隨後通知失主前來領回，並將林男依竊盜罪嫌送辦。

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