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人妻做試管求子「染上愛滋病」！一查閨蜜也中招　醫院暗黑內幕曝

女孩、哭泣。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲人妻做試管被感染愛滋病。（示意圖／免費圖庫PIXABAY，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧瀋陽一王姓女子因婚後無子，決定做試管嬰兒，沒想到在醫院診療期間竟感染HIV（愛滋病），隨後將院方起訴至法院。法院判決後認為，醫院對王女的診治行為構成醫療事故，應賠償各項損失共計30餘萬元人民幣（約新台幣135萬元）。

據《瀟湘晨報》報導，中國裁判文書近日發布的判決書顯示，2015年5月20日，王女夫婦到瀋陽九州醫院做試管嬰兒，王女各項檢查一切正常並進行了胚胎移植。但同年7月20日，因出現流血跡象，其在醫生建議下做了無痛人流。

其後，醫院建議王女，採用第三方免疫淋巴細胞進行免疫治療，王女的朋友劉某、徐某先後協助治療。直至2016年3月，王女夫婦準備再次進行試管嬰兒時，被院方告知驗血結果顯示其感染了HIV，而其丈夫沒有感染。不過，此前參與王女免疫治療的朋友劉某其後驗血結果也顯示感染HIV。

因此，王女將醫院訴至法院，要求醫院賠償醫療費、胚胎冷凍保管費、誤工損失等各項共計120餘萬元（人民幣，下同）。

醫院辯稱，王女帶其朋友劉某進行免疫治療前檢查，因劉某HIV感染處於「窗口期」，所以未見異常。雖然經法院判決認定被告瀋陽九州醫院對原告王女在診療過程中感染HIV有因果關係，構成醫療事故。但就本案而言，醫院不應承擔有關賠償損失和費用。

司法鑑定意見書顯示，醫院對王女診斷正確，選擇行主動免疫治療是可行的。但醫院在選擇劉某對王女進行免疫治療前，沒有對劉某進行有關傳染病史、高危性行為、身體健康等情況進行病史詢問並記錄在案，其醫療行為存在過錯。現有鑑定材料無法排除王女除注射途徑以外的其他感染途徑，故王女感染HIV的途徑目前尚不能明確。

經法院審理認為，王女與瀋陽九州醫院是醫療服務關係，瀋陽九州醫院對王女的診治行為構成醫療事故，應對王女遭受的損害承擔賠償責任。賠償費用包括醫療費、護理費、交通費、營養費、住院伙食補助費等為治療和康復支出的合理費用，以及因誤工減少的收入，共計30餘萬元。
 

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