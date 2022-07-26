▲試管嬰兒補助滿周年，茂盛近千名媽咪懷孕受惠「二寶媽領10萬開心坐月子」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

政府推動「試管嬰兒擴大補助方案」滿周年，台中茂盛醫院統計，期間協助1530對夫婦申請，其中978名婦女順利懷孕受惠，今（26）日院方邀請多名受惠補助方案的夫婦帶著順利誕生的試管寶寶「回娘家」慶生；院長李茂盛呼籲年輕夫婦要善加利用補助案，鼓勵高齡婦女不要氣餒，PGS篩檢可大幅提高生子契機。

簡姓婦人笑說，老大也是試管寶寶，但當初沒有補助可拿，感謝醫師林秉瑤讓她順利懷孕、生下二寶，還能拿到10萬元補助，她也拿10萬元訂了月子中心好好坐月子。

茂盛醫院院長李茂盛說，台灣已連續2年出現出生人數少於死亡人數的窘境，去年出生數為15萬3820人，創下史上新低，死亡數則為18萬3732人。政府在去年7月推出「試管嬰兒擴大補助方案」，實施滿周年確實發揮助孕效果，有效減緩台灣少子化的危機，他給予國健署支持與肯定，若再簡化手續流程，更能提高國人的申請意願。他更期許試管補助案能帶來5000個試管寶寶。

李茂盛指出，茂盛醫院受補助婦女的懷孕率為63.9%，其中36歲以下者懷孕率可達66.2%；36歲以上高齡婦女也有60.2%，若做PGS篩檢（試管嬰兒療程中胚胎植入前進行的染色體套數檢查）可大幅提高懷孕率至68.8%。台灣已連續2年出現人口負成長，呼籲可善用補助案，PGS篩檢可大幅提高生子契機。