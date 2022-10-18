韓國瑜將站台！張善政諷鄭運鵬撇林智堅「桃園三結義變夢中回憶」

▲張善政忠貞市場掃街，沿途受到攤商與民眾歡迎。（圖／張善政競辦提供）



記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政北區競選總部將於22日成立，前高雄市長韓國瑜將現身站台力挺。針對名嘴黃暐瀚表示「不喜歡韓國瑜的人會把票投給鄭運鵬」，張善政18日表示，政治人物要有情有義，不要像對手，把他的夥伴丟回新竹，不聞不問，昔喊桃園三結義，現已變成夢中回憶！

張善政強調，過去他和韓國瑜市長兩人曾搭配競選正、副總統，除了愛台灣的信念相同，並有互信情誼。何況，桃園市長選戰並非韓國瑜參選，今天他和立委高金素梅及黨籍市議員候選人，前往中壢區忠貞市場掃街，沿途受到攤商與民眾歡迎，現場很多民眾告訴他，一定要當選市長，因為這幾年民進黨執政亂象，人民生活越來越苦，再也受不了！

張善政從攤商們熱情贈送象徵好彩頭和當選的大蘿蔔、蒜頭等吉祥物，感受到民眾對執政黨的不滿，為了讓人民過好日子，強調他將力拚選戰，1126讓桃園翻轉。高金素梅則表示，從民進黨抹黑的選戰方式來看，台灣的政治已經向下沉淪的太厲害，希望這次的選舉回歸到善良本性。她強調，自己經常走菜市場，所以看到大家對張善政的熱情，就可以看得出來，桃園市民期待轉變。