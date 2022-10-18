怠忽風災犯眾怒？　網路數據曝：柯文哲「憤怒指數」飆高點

▲最新網路數據顯示柯文哲「憤怒值」飆高。（圖／翻攝自Facebook／今天有數嗎）

記者呂晏慈／台北報導

全台多個縣市週末降下豪雨，台北市驚現陽明山土石流、百齡橋停車場淹水變「泡水池」、康樂隧道土石崩落等災情，然而台北市長柯文哲在中部輔選，直至傍晚才取消行程北返，慘遭輿論圍剿。網路數據粉專「今天有數嗎」18日指出，柯文哲過去10天的網路聲量「憤怒指數」在10月16日當天飆到最高點，且其為自己辯護的說法，亦引發輿論反彈。

「今天有數嗎」透過搜尋引擎QSearch分析網路數據，結果顯示，過去10天柯文哲的「憤怒指數」在10月16日豪雨成災當天飆到高點，且相較前一天增加77個百分點。該粉專直指，除了市政疏失造成市民財產受損，柯文哲為自己辯護稱「所有人員按照SOP自動自發進行，這才是比較文明國家的做法」，引起輿論大量反彈，亦有跨黨派台北市議員指責柯「無心市政」。

此外，在新北市方面，「今天有數嗎」指出，新北市長侯友宜上周末也在新竹輔選，此舉同樣被新北市議員及市民批評，但更進一步看，侯友宜在市政上引起不滿的，還有侯把市政府當競選團隊，以局處單位名義發新聞稿攻擊對手、民進黨新北市長參選人林佳龍的行政不中立行為，此舉的憤怒指數更超過風災爭議。

「今天有數嗎」表示，距離年底地方選舉倒數不到40天，市民要選的是適合入主市府的候選人，從風災處置的執政效能到行政中立的倫理問題，從網路大數據和民眾、媒體的反饋來看，柯文哲及侯友宜這兩位市長的表現可能還有很大的進步空間。

此次網路數據透過搜尋引擎QSearch進行調查，撈取貼文範圍為全台約90萬個Facebook粉絲頁貼文，並以「分享乘以1、留言乘以0.1、按讚乘以0.1」進行影響力分數加權，搜尋關鍵字為「柯文哲」及「侯友宜」，撈取時間為10月8日至10月17日，並以貼文表情符號比值及該時間區段最大值標準化計算憤怒指數。