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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩反攻海線！　喊話：國民黨惦惦做代誌...盼鄉親支持

▲▼海線請益熱情無法擋，柯志恩：國民黨「惦惦做代誌」需鄉親支持。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩今日同黨籍議員前往海線永安區永安宮參香。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（18）日同黨籍議員，前往海線永安區永安宮參香，並與地方人士座談，現場聚集近百位鄉親。柯志恩與民眾相談甚歡，更有不少人要求合照，她也打趣地說「不要服務都國民黨在做，然後票都投民進黨。」

▲▼海線請益熱情無法擋，柯志恩：國民黨「惦惦做代誌」需鄉親支持。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼海線請益熱情無法擋，柯志恩：國民黨「惦惦做代誌」需鄉親支持。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼海線請益熱情無法擋，柯志恩：國民黨「惦惦做代誌」需鄉親支持。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩對高雄市區、縣區的城鄉差距仍然嚴重，資源分配不均，令海線地區的建設、經濟發展緩慢，人口逐漸流失表達關切。她特別點出教育的部分，除了鄉村地區、非山非市的資源相對缺乏，在雙語、數位教育上較為弱勢；小朋友缺乏關懷、照顧的情況下，也可能引發霸凌、幫派等等問題，並強調，平衡城鄉差距要從教育開始，從下一代開始紮根，提升孩子的國際競爭力，促進社會正向發展。

▲▼海線請益熱情無法擋，柯志恩：國民黨「惦惦做代誌」需鄉親支持。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩與民眾相談甚歡，更有不少人要求合照。（圖／記者賴文萱翻攝）

除了在地里長、民眾之外，不少永安在地的石斑魚養殖戶也現身相挺。柯志恩說，她參選市長這段時間，正值中國大陸禁運台灣石斑魚，高雄漁產外銷的問題，是下任市長必須面對的課題。她說，光靠政府補助，無法解決石斑魚產銷困境，未來擔任市長，一定會尋求通路多元、產品精緻，以「高雄首選」的品牌將高雄的農漁產品銷售到世界的每一個角落，為民眾的生計找出路，也讓世界看見高雄。

柯志恩最後打趣地說「不要服務都國民黨在做，然後票都投民進黨」，國民黨就是比較「古意」，都喜歡「惦惦做代誌」。她向民眾懇託，國民黨在第三選區（岡山、橋頭、永安、梓官、燕巢、彌陀）的陸淑美、方信淵、宋立彬議員，平時都扎根基層，服務認真，請給他們再4年服務的機會，也支持柯志恩，讓高雄未來有翻轉的機會。

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