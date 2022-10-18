被爆座車違停婦幼車格　林佳龍競辦致歉：檢討改進

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者杜冠霖／新北報導

新北市市議員葉元之爆料，民進黨新北市長參選人林佳龍座車違規停「婦幼車格」，對此，林佳龍競選辦公室18日表示，經向司機查證，確有此事，已告誡司機不可再犯，檢討改進，並要遵守相關交通規定，對於造成不便及社會錯誤示範，誠摯表達歉意。

葉元之18日表示，有新北民眾向他爆料，林佳龍的座車違規亂停「婦幼車格」，葉也翻出林佳龍過去擔任台中市長的婦幼停車格政策，他表示，2018年林佳龍曾在臉書上宣傳婦幼車格，呼籲民眾「婦幼停車格」是專門為孕婦與家中有6歲以下幼兒的家庭設計，提醒市民朋友多留意，不要占用到親子停車格。

葉元之批評，沒想到四年前呼籲民眾不要占用婦幼車格的林佳龍，現在跑到新北市來就忘記自己曾經說過的話，公然以座車占用「婦幼車格」，成為自己口中最糟糕的示範惡例，狠嗆「這證明了林佳龍講一套做一套的性格，大家還要相信他開出的300億空頭支票嗎？」

對於座車違規停放在婦幼停車格一事，林佳龍競選辦公室回應，經向司機查證，確有此事，已告誡司機不可再犯，檢討改進，並要遵守相關交通規定，對於造成不便及社會錯誤示範，林佳龍競選辦公室誠摯表達歉意。

▼葉元之指林佳龍座車違規亂停「婦幼車格」。（圖／翻攝自Facebook／葉元之）

